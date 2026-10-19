マネージングディレクターのラース・リッケンは「コスは足の靱帯を負傷している。バクーには同行せず、土曜日のフランクフルト戦にも出場できない。当然ながら残念だが、チームメイトたちの反応を見た直後は、もっと深刻なけがを覚悟していた」と説明した。

カレツァスは土曜日のボルシアが敵地アルテ・フェルステライで臨んだ試合（0-0）で、マクシミリアン・バイアーに代わって62分に投入されたばかりだった。攻撃的MFは自陣ペナルティーエリア付近でウニオンのラニ・ケディラをかわそうと体を回転させた際に負傷した。

足をひねり、明らかに強い痛みを感じていた。治療による中断中、BVBの主将ニコ・シュロッターベックはカレツァスがプレーを続けられないと、すぐにベンチへ合図した。カレツァスはスタッフに支えられながら足を引きずってピッチを後にし、70分に米国の若手マティス・アルバートが代わって出場した。

対戦相手のケディラはその後、Skyでカレツァスの回復を願い、「あまり長い離脱にならないことを願っている」と語った。

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今後数週間、BVBはどのチームと対戦するのか？

カレツァスにとっては、厳しい時期が続く。18歳の新加入選手は、夏にKRCヘンクから3000万で移籍した後、目覚ましい活躍を見せていたが、9月初めのチャンピオンズリーグ、ビジャレアル戦で倒れて以来、いまだ本来の調子を取り戻せずにいる。

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来週末のフランクフルト戦後に、カレツァスの状態を改めて評価する予定だ。ドルトムントにはその後、難しい試合が2つ控えている。DFBポカールではブンデスリーガのライバル、ブレーメンをジグナル・イドゥナ・パルクに迎え、続いてリーグ戦でバイエルンと対戦する。