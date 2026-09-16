「圧巻だ。最初の数試合を見て、『ワオ』と思った」とディアスはSkyのインタビューで語った。「彼には本当に驚かされたし、とてつもないポテンシャルがある」 ブラウンは今夏、5000万ユーロでフランクフルトからミュンヘンへ移籍。ここまでは特にその多様性でも高く評価されている。

選手層の事情により、ヴァンサン・コンパニ監督は23歳の左サイドバックを、ボルシア・ドルトムントとのスーパーカップ、さらにシュトゥットガルト戦とシャルケ04戦で攻撃的MFとしても起用したが、直近では再び本来のポジションに戻っている。「この柔軟性は僕たちに大きな利点をもたらしてくれる。素晴らしい選手が加わった。間違いなく僕たちをさらに前進させてくれるはずだ」とディアスは話した。

ブラウンに加え、バイエルンは今夏にイスマエル・サイバリも獲得した。PSVアイントホーフェンから加入し、こちらも移籍金は5000万ユーロだった。「いいやつだし、ありがたいことにスペイン語を話せる。自分の言葉で話せる相手がここにいるのはとても重要なんだ」とディアスは語った。

ルイス・ディアス、バイエルンでドイツ語に苦戦

リヴァプールからバイエルンへ移籍してから1年がたった今も、29歳のコロンビア人は自身の言葉によれば言語の壁に苦しんでいるという。「言葉は間違いなく、自分が苦労している数少ないことの一つだ」と話した。「それに適応するのは簡単じゃない。でも、それ以外に不満は何もない。街は信じられないほど素晴らしいし、時間さえあればここではたくさんの素敵なことができる。ここでとても幸せだよ」

バイエルンは新シーズンの最初の公式戦6試合で5勝1分けと、好スタートを切った。ディアスはここまで今季1ゴールにとどまっており、直近ではいくつかの決定機を逃している。「自分のベストな状態を探しているところで、すぐに見つかるはずだ」と強調した。「次の試合ではそのゴールが生まれると思う」 バイエルンは金曜日、アリアンツ・アレーナでウニオン・ベルリンを迎え撃ち、その後は代表ウィークに入る。