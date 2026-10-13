バイエルン・ミュンヘンはチャンピオンズリーグのバイキング・スタバンゲル戦で、忘れ去りたい前半を過ごした。開始からわずか2分足らず、マヌエル・ノイアーに代わってゴールを守るヨナス・ウルビヒが早くも失点。コーナーキックからジャンニ・ステンスネスがペナルティーエリア中央で競り勝ち、右隅にヘディングシュートを決めた。試合を優位に進めていたバイエルンにとって、前半終了前にはさらに悪い展開が待っていた。ノルウェーの圧倒的な格下チームが追加点を奪ったのだ。見事なカウンターからペーター・クリスチャンセンがナサニエル・ブラウンを巧みにかわし、20メートルの距離から狙い澄ました低いシュートを決めた。

バイエルン首脳陣のマックス・エーベルルとヤン＝クリスティアン・ドレーゼンが硬い表情でスタンドに座る一方、テレビ解説者のクリストフ・クラマーは率直に語った。先制点は「高揚感を生む究極の媚薬」であり、バイエルンとしては容易に防げたはずだという。

2014年のワールドカップ優勝メンバーであるクラマーは、まず「ここ数年、ヴァンサン・コンパニの下でバイエルンが見せてきたプレースタイルの大ファンだ」と強調した。その上で、こう続けた。「ただ、特にアウェーでは、序盤にスタジアムの熱を冷まし、時にはボールをスタンドに蹴り込むことも必要だ。最初の数分間だけでいい！ スタジアム全体が『勝てる』と強く信じるような状況をつくらないためにね」

しかし、バイエルンは立ち上がりからパスワークでバイキングのプレスをかわそうとした。それがいきなり裏目に出る。開始1分、センターバックのキム・ミンジェが高い位置まで出てきたホームチームを相手に、コーナーフラッグ付近でボールを失った。その後のクロスをヨナタン・ターがコーナーキックに逃れ、そこから失点につながった。

その後もバイエルンは優位に立ちながら、危険な場面をほとんどつくれなかった。クラマーは、スタバンゲルが「ここで2-0とリードしているのは、決してそれほど不当ではない」と指摘。元選手の目には、とりわけビルドアップと創造性の欠如が問題と映った。

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「ウパメカノがいれば、センターバックとはいえ、バイエルンの攻撃にプラスになるだろう」とクラマーは語った。実際、コンパニは後半開始からフランス人DFを投入。イスマエル・サイバリとアルフォンソ・デイヴィスもピッチに送り出した。