ブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールとの契約獲得に失敗した後、アーセナルは同じくブラジル出身でレアル・マドリーの同僚であるエンドリックへと目を向け、ブラジルサッカー屈指の攻撃的才能の一人を獲得しようとする新たな試みに乗り出した。しかし、レアル・マドリーは若きストライカーの移籍に対して扉を閉ざした。

「トークスポート」が伝えたところによると、アーセナルはエンドリック獲得の可能性を探るためレアル・マドリーと初期段階の協議を行い、今回の移籍市場で選手獲得に向けた正式なオファーを提示することで、レアル・マドリー首脳陣の姿勢を確かめる用意があった。

アーセナルの動きは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグでの争いに備え、チームの布陣に新たな攻撃の選択肢を加えたいというクラブ首脳陣の意向を背景としている。一方でアーセナルの首脳陣は、レアル・マドリー内でのエンドリックの立場が、この移籍成立への扉を開く可能性があると見ている。

このブラジル人ストライカーは2024年にパルメイラスからレアル・マドリーに加入したが、これまでのところトップチームで定期的に出場する機会を得られておらず、昨シーズンはリヨンへのレンタルで過ごした。継続的な出場が彼のコンディション回復に寄与し、21試合で8得点8アシストを記録した。

レアル・マドリー内でのエンドリックのポジション争いは、カルロス・エスパイの加入によって激化した。エスパイは開幕節のエスパニョール戦でネットを揺らすことに成功しており、これがアーセナルに攻撃陣のポジション争いという状況を利用しようとする追加の理由を与えた。

しかし、イングランドのクラブの試みはレアル・マドリーの断固たる姿勢にぶつかった。イタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノが、スペインのクラブはアーセナルからのエンドリック獲得の要請にもかかわらず、今回の移籍市場で彼を手放すことは考えていないと明らかにしたのだ。

選手を残留させるという決定は、ジョゼ・モウリーニョ監督とレアル・マドリーの取締役会から明確な支持を得ており、両者はこのブラジル人ストライカーを重要な将来のプロジェクトとしてチームに留めることに固執している。

エンドリック自身も、サンティアゴ・ベルナベウを去るつもりはなく、レアル・マドリーでのキャリア継続にこだわっている。