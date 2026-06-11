最優先事項…モウリーニョはバルセロナに挑戦し、この移籍を強く主張。

会長選でフロレンティーノ・ペレス氏が再選し、無冠に終わったレアル・マドリードは再建を急ぐ。

報道によると、すでにイブラヒマ・コナテとデンゼル・ダムフリーズの獲得に成功し、今後も補強を続ける見込みだ。

ポルトガル代表ベルナルド・シルバ（31歳）も今夏注目の移籍候補だ。マンチェスター・シティで9シーズンを過ごした彼はフリーで移籍する見込み。

レアル、バルセロナ、アトレティコの3クラブが獲得を争う。シルバは2026年W杯ポルトガル代表を目指しており、来季の去就はその後決まる見込みだ。

そんな中、同胞ジョゼ・モウリーニョの監督復帰がシルバの移籍を後押しするとの見方もある。

モウリーニョは違約金1500万ユーロを支払いベンフィカを退団し、サンティアゴ・ベルナベウへの復帰に向けて準備を進めている。公式発表はないものの、復帰は事実上確定だ。

木曜の『AS』紙は、モウリーニョの加入で同郷選手獲得が最優先になったと報じた。

同紙によると、代理人のホルヘ・メンデス氏は2ヶ月前にもレアルにシルヴァを提案したが、当時は拒否されたという。

しかし、モウリーニョ監督の就任で状況は一変。同監督はベルナルドのリーダーシップと献身性を高く評価し、ピッチ内外でチームを支える存在として期待しているという。