今夏に移籍金なしでマインツへ移り、日曜の試合では後半から途中出場したランスフォード・ケーニヒスデルファーは、フィリップ・ムヴェネのスルーパスに抜け出してHSVの最終ラインを振り切ると、その後さらに守備の要セバスティアン・ボルナウを相手に加速してかわし、最後はダニエル・ホイヤー・フェルナンデスも止められないシュートをハンブルクのゴールに突き刺し、マインツの5-0とした。続いてケーニヒスデルファーは、ひざで滑るパフォーマンスを見せ、さらに両手を耳の後ろに添えるしぐさを交えながら、観客席に向かって歓喜のスプリントを見せた。

こうした挑発、しかも古巣相手のゴールで、退団からわずか数週間後の感情的なセレブレーションは、やはりそのように受け取られるものだ。これによりフォルクスパルクの空気は再び一気に熱を帯びた。ケーニヒスデルファーには口笛とブーイングが浴びせられた。HSVの選手たちも反応した。主将ニコライ・レンベルクは、マインツの歓喜の輪へときっぱり向かい、元同僚に詰め寄った。

「僕はランジを本当にすごく好きだし、とてもうまくやっている」とレンベルクは試合後、DAZNで語った。「でも、僕はこのクラブのキャプテンだ。誰かが僕たちのファンの前でああやって喜ぶなら、僕としてはふさわしくない。だから行かなければならないし、言わなければならないんだ」

レンベルクはすぐに、自分はあの行動を「まったく正しくない」と考えているとケーニヒスデルファーに伝えたという。「彼はここでプレーしていた。なのにああやって、あんなに大げさに、あんなに激しく喜ぶのはね。そこでひざ滑りまでやるなら、それはもしかしたらクールじゃないかもしれない」

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「時には一線を越えていた」 レンベルク、元同僚に同情も

ただ、レンベルクは、昨季に一部で激しい批判にさらされていたケーニヒスデルファーに理解も示した。

「外からは、彼に対する侮辱がどれほどひどかったのかまったく分からなかった。だから、彼のことを理解できると言うべきではないかもしれない。でも、僕が耳にしたことの中には、本当に時として一線を越えていたものがあった」とレンベルクは説明した。「たぶんそれが今、彼の中から出たんだと思う。そんなふうに感じたよ。だって、その後にはハイタッチしようとしていたからね」

これより理解を示さなかったのは、かつてケーニヒスデルファーとともにプレーした元HSVのソニー・キッテルだ。「ひどすぎる！」と、DAZNのインスタグラムのアカウントに投稿された動画にコメントした。

ケーニヒスデルファー本人はコメントしなかった一方で、両チームの監督は沈静化に努めた。「大げさには受け止めたくない。ゴールの後に誰が何をしようが、そんなことはどうでもいい」とメルリン・ポルツィンは語った。「選手同士で解決すればいい」。ハンブルクの指揮官は同じ趣旨で、0-5で敗れた後にはほかに対処すべき問題があるとも付け加えた。

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ケーニヒスデルファー、昇格と残留で重要な役割

「もちろん、やりすぎるべきではない。でも、選手はゴールを決めたなら喜ぶべきだと私は思う」と、マインツの指揮官ウルス・フィッシャーは語った。レンベルクにとって、日曜には「少し後味の悪さ」が残った。それでも、以前の同僚との個人的な関係が長く損なわれることはないという。

試合前には、ケーニヒスデルファーはハンブルクでの時間に対する別れの贈り物を、HSVのスポーツディレクターであるクラウス・コスタから受け取っていた。24歳の同選手は2022年にディナモ・ドレスデンからHSVへ加わり、ロートホーゼンで138試合に出場した。2024-25シーズンには昇格に大きく貢献し、その前年にはHSVの主力として残留に向けて5ゴールを記録した。