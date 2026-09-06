今夏に契約満了でマインツへ移籍し、日曜日の試合では後半から途中出場したランスフォード・ケーニヒスデルファーは、フィリップ・ムヴェネのスルーパスに抜け出してHSVの最終ラインの背後へ走り込み、その後は守備の要セバスティアン・ボルナウを相手にもうひと伸び。これをかわすと、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデスも止められないシュートをハンブルクのゴールへ突き刺し、マインツの5-0とした。続いてケーニヒスデルファーは、ひざ滑りを交え、両手を耳の後ろに当てるしぐさを見せながら、観客の方向へ歓喜のスプリントを見せた。

この挑発、しかも退団からわずか数週間後に古巣相手のゴールで見せた感情的な祝福は、当然そう受け取られるものであり、フォルクスパルクを再び騒然とさせた。ケーニヒスデルファーには口笛とブーイングが浴びせられた。HSVの選手たちも反応し、主将ニコライ・レンベルクはマインツの歓喜の輪へ毅然と向かい、かつての同僚に詰め寄った。

「僕はランジのことが本当に大好きだし、ものすごく仲もいい」とレンベルクは試合後、DAZNで語った。「でも僕はこのクラブのキャプテンだ。誰かが僕たちのファンの前でああやって喜ぶなら、僕にとってそれはふさわしくない。だから行かなければいけないし、それを伝えなければならない」

レンベルクはすぐに、自身はその行動を「単純に正しくない」と考えているとケーニヒスデルファーに伝えたという。「彼はここでプレーしていた。なのにあんなふうに、あそこまで大きく、あそこまで激しく喜ぶのはね。そこでひざ滑りまでやるなら、それもクールじゃないかもしれない」

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「時には一線を越えていた」 レンベルク、元同僚にも理解示す

ただ、レンベルクは、昨季に一部でかなり激しい批判にさらされていたケーニヒスデルファーに理解も示した。

「外からは、彼に対する侮辱がどれほどひどかったか、まったく分からなかった。だから今ここで彼を理解できると言うべきではないのかもしれないけど、僕が耳にしていたことの中には、本当に時には一線を越えていたものもあった」とレンベルクは説明した。「たぶん今、あれが彼の中から出てきたんだと思う。そんなふうに感じたよ。その後、彼はハイタッチしようとしていたからね」

一方、より理解を示さなかったのが、ケーニヒスデルファーとともにプレーしていた元HSVのソニー・キッテルだ。「言葉にならない！」と、DAZNのインスタグラムのアカウントに投稿された動画にコメントした。

ケーニヒスデルファー本人はコメントしなかった一方で、両チームの監督は鎮静化に努めた。「過大評価はしたくない。ゴールの後に誰が何をしようが、正直どうでもいい」とメルリン・ポルツィンは語った。「選手同士で解決すればいい」。ハンブルクの指揮官は同様の趣旨で、0-5で敗れた後にはほかに取り組むべき問題があるとも付け加えた。

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ケーニヒスデルファーは昇格と残留で重要な役割

「もちろん、やりすぎるべきではない。でも、選手はゴールを決めたら喜ぶべきだと私は思う」とマインツの指揮官ウルス・フィッシャーは述べた。レンベルクにとって、日曜日には「ちょっとした後味の悪さ」が残った。ただ、それによって元同僚との個人的な関係が長く傷つくことはないという。

試合前には、HSVのスポーツディレクター、クラウス・コスタから、ハンブルクでの時間に対する別れの贈り物がケーニヒスデルファーに手渡されていた。24歳の同選手は2022年にディナモ・ドレスデンからHSVへ加入し、ロートホーゼンで138試合に出場。2024-25シーズンには昇格に大きく貢献し、その前年にはHSVの主力としてプレーし、残留に向けて5ゴールを記録した。