「最低だ」。ベルギー代表合宿を離脱したドゥコに激しい非難。

マンチェスター・シティのベルギー代表FWジェレミー・ドゥコは、2026年W杯期間中、第1子の誕生に立ち会うため代表合宿を一時離れる意向を示し、物議を醸した。この判断にはフランスの一部メディアから批判も上がった。

ドゥコは初戦のベルギー対エジプト（1－1の引き分け）に出場したが、出産を控えたパートナーに付き添うため、数試合を欠場する見込みだ。

テレビ局「リキップ」の討論番組で、フランスのジャーナリスト、フランソワーズ・ピエロン氏は「ワールドカップを欠場するなんてあり得ない……それなのに、へその緒を切るために試合を欠場するつもりなのか？」と批判した。

さらに彼女は「W杯に出場できるチャンスがあるのに、出産に立ち会うためにそれを捨てるなんて理解できない。父親の役割は脇役でしかない」と語った。

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これに対し、元フランスボクサーのイブラヒム・アスルムは「父親が役に立たないと言えるのか。母親の精神的な支えは誰がするのだ」と反論した。

ピエロンは「助産師や医師がその役目を果たせないというの？ 10時間移動して疲労がワールドカップに影響するかもしれない」と反論した。

しかしアスロムは譲らず、「子どもこそ人生だ。ワールドカップは勝っても負けても終わるが、家族は永遠に残る」と断言した。

同局や一部のスタッフが同様の姿勢で物議を醸したのは今回が初めてではない。2019年には、パリ・サンジェルマンのDFマルキーニョスが子供の出産を理由に試合を欠場した際、皮肉なコメントが飛び出し、同局は謝罪を余儀なくされた。

一方、ドゥコは大会前に「状況が許せば第一子の出産に立ち会う」と表明。

ベルギー代表のドクは「出産予定日によるが、初めての子供なので立ち会いたい」と語った。

「第1子の誕生を逃したくないのは当然だ。だが、サッカーには他にも考慮すべきことがある」とも語った。

「ベルギー協会は選手を支援し、個人的な事情を理解してくれると分かっている。状況を見て判断する」と続けた。

ベルギー協会は現時点でイラン戦欠場について公式発表をしていない。マンチェスター・シティのウイングは、今大会でより大きな役割を担う覚悟だと語った。

同選手は雑誌『フォー・フォー・トゥー』のインタビューで、「この大会を心待ちにしている。ワールドカップ出場は2回目だが、より重要な役割を担って臨むのは今回が初めてだ」と語った。

マンチェスター・シティでの経験から、周囲の期待も高まっていると語る。

「特に難しい局面で責任を担う時が来た。恐れずにボールを求め、チャンスを作り、代表チームの目標達成に貢献したい」と結んだ。