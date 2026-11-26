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バイエルン・ミュンヘンの元監督ペップ・グアルディオラが、ドイツ最多優勝クラブで成功を収めた時代を振り返り、就任当初に直面した問題を明かした。

グアルディオラは2008年から2012年にかけてバルセロナを数々の栄冠に導いた後、1年間の休養を挟み、2013年にバイエルンの監督に就任した。「最大であり、同時に最も難しい挑戦は、バルセロナを離れ、ユップ・ハインケスの下で3冠を達成したバイエルンがあるドイツへ移ったことだった」と、グアルディオラは『RomarioTV』で語った。「当時、選手たちに自分の考えを受け入れてもらうのは難しかった。彼らにその気がなかったからではなく、3冠を達成したばかりだったからだ」

一方、5年前に下部組織の監督からトップチームの監督に昇格した際、バルセロナではまったく異なる状況に直面したという。「私がバルセロナを率いることになったとき、チームはレアル・マドリーに勝ち点18差をつけられてシーズンを終えていた。そのような状況でチームに加わると、選手たちはたいてい、より注意深く話を聞いてくれる。それまでうまくいっておらず、改善を望んでいるからだ」

しかし、チャンピオンズリーグ、ブンデスリーガ、DFBポカールを制したばかりのチームでは事情が違った。「これ以上、何を勝ち取れるというのか」とグアルディオラは問いかけた。「それ以上は事実上、不可能だった」

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それでも、この状況で一部の選手から「多大な助け」を得たという。グアルディオラは当時の主将フィリップ・ラームに加え、後にラームとともにワールドカップを制したトニ・クロース、マヌエル・ノイアー、トーマス・ミュラーの名前を挙げた。

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ペップ・グアルディオラはネイマールのバイエルン獲得を望んでいた

グアルディオラは、当時ブラジルのサントスでプレーし、頭角を現していたスター選手ネイマールをバイエルンに迎えようとしていたことも認めた。「当時、ネイマールがバルセロナへ移籍するという噂があった。ただ、移籍はまだ完全には決まっていないとも言われていた。私は彼と同じ部屋で向き合い、バイエルンへの移籍を説得しようとした。サッカーについて少し話したが、最終的に彼はバルセロナを選んだ」

当時のネイマールの移籍金は巨額で、最終的に約8800万ユーロに達したとされる。当時のバイエルンには高すぎる金額だった。当時、会長兼監査役会会長だったウリ・ヘーネスは、その夏にすでにこう説明していた。「グアルディオラには、若いブラジル人選手を獲得したいという考えがあった。しかし、我々は過去、若いブラジル人選手の獲得でうまくいっていなかった」。その理由は文化や気候への適応の難しさだという。「移籍金が2000万ユーロや3000万ユーロ、あるいはそれ以上の選手を獲得するとなると、極めて難しい。我々はブレーノの件でそれを経験した」

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バイエルンはネイマールの代わりに、2013年にリーグのライバルであるドルトムントからマリオ・ゲッツェを固定移籍金3700万ユーロで獲得した。また、グアルディオラが獲得を望んだチアゴもバルセロナから加入。移籍金は2500万ユーロで、バイエルンに7年間在籍し、獲得は大成功となった。

グアルディオラはミュンヘンで3年間指揮を執った 。その下でバイエルンは数々の記録を打ち立て、多くのタイトルを獲得。ブンデスリーガを3度、DFBポカールを2度制した。一方、チャンピオンズリーグ制覇という最大の目標は果たせなかった。

Getty Images

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2016年、現在55歳のグアルディオラは契約満了に伴いバイエルンを離れ、マンチェスター・シティへ向かった。そこに10年間在籍し、同じく大成功の時代を築いた。現在は無所属で、自ら休養を取っている。次は 代表チームの監督に就任する可能性が高い とみられている。