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バイエルン・ミュンヘンの元監督ペップ・グアルディオラが、成功を収めた在任期間を振り返り、就任当初に直面した問題を語った。

グアルディオラは2008年から2012年にかけてバルセロナを数々の栄冠に導いた後、1年間の休養を経て、2013年にバイエルンの監督に就任した。「最大であり、同時に最も難しい挑戦は、バルセロナを離れてドイツへ移ったことだった。バイエルンはユップ・ハインケスの下で3冠を達成したばかりだったからね」と、グアルディオラはRomarioTVで語った。「当時、選手たちに私の考えを納得してもらうのは難しかった。彼らにその気がなかったからではなく、3冠を達成したばかりだったからだ」

その5年前、下部組織の監督からトップチームの監督に昇格した際のバルセロナは、まったく異なる状況だったという。「私がバルセロナを引き継いだとき、チームはレアル・マドリーに勝ち点18差をつけられてシーズンを終えていた。そういう状況のチームに来れば、選手たちはたいてい、より注意深く話を聞いてくれる。それまでうまくいっておらず、改善を望んでいるからだ」

一方、チャンピオンズリーグ、ブンデスリーガ、DFBポカールを制したばかりのチームでは事情が違う。「これ以上、何を勝ち取れるというのか？」とグアルディオラは問いかけた。「実質的に、それ以上のことは不可能だった」

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ただ、そうした状況でも一部の選手から「多大な助け」を得たという。グアルディオラは当時のキャプテン、フィリップ・ラームに加え、後にラームとともにワールドカップを制するトニ・クロース、マヌエル・ノイアー、トーマス・ミュラーの名前を挙げた。

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ペップ・グアルディオラはネイマールのバイエルン加入を望んでいた

グアルディオラは、当時ブラジルのサントスでプレーしていた新進気鋭のスター、ネイマールをミュンヘンに迎えようとしていたことも認めた。「当時、ネイマールがバルセロナへ移籍するという噂があった。ただ、移籍はまだ完全には決まっていないとも言われていた。私は彼と同じ部屋で話し、バイエルンへの移籍を説得しようとした。サッカーについて少し話したが、最終的に彼はバルセロナを選んだ」

当時のネイマールの移籍金は法外な額で、最終的に約8800万ユーロに上ったとされる。当時のバイエルンには高すぎる金額だった。当時、会長と監査役会会長を務めていたウリ・ヘーネスは、その夏すでにこう説明していた。「グアルディオラには、ブラジル人の若手選手を獲得したいという考えがあった。しかし、我々は過去にブラジル人の若手選手の獲得であまりうまくいっていなかった」。理由は文化や気候への適応の難しさだという。「2000万ユーロ、3000万ユーロ、あるいはそれ以上の選手を獲得するとなれば、極めて難しい。我々はブレーノの件でそれを経験した」

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バイエルンは2013年、ネイマールの代わりに、リーグのライバルであるドルトムントからマリオ・ゲッツェを契約解除金3700万ユーロで獲得した。さらに、グアルディオラが獲得を望んでいたチアゴもバルセロナから加入。移籍金は2500万ユーロで、バイエルンに7年間在籍し、大成功の補強となった。

グアルディオラはミュンヘンで3年間指揮を執った 。その間、バイエルンは数々の記録を樹立し、多くのタイトルを獲得。ブンデスリーガで3度、DFBポカールで2度優勝した。しかし、チャンピオンズリーグ制覇という大きな目標には届かなかった。

Getty Images

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2016年、現在55歳のグアルディオラは契約満了に伴いバイエルンを離れ、マンチェスター・シティへ向かった。同クラブには10年間在籍し、そこでも大きな成功を収めた時代を築いた。現在はクラブに所属せず、自らの意思で休養している。次は 代表チームの監督に就任する可能性が高い とみられている。