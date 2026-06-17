最も打撃を受けたのはロナウド。アルジェリアでのメッシの活躍が5つの歴史的記録を更新。

アルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシはアルジェリア戦で2026年ワールドカップのチーム初得点を挙げ、歴史的記録を達成した。

5分にオフサイドで取り消されたが、17分、ペナルティエリア外からドリブルで切り込み、ロカ・ジダンが守るゴールに強烈なシュートを突き刺した。

この得点は2006年のセルビア戦でW杯デビューして以来、6大会目にして20年ぶりとなった。

仏「スタッツ・フット」によると、メッシは5大会連続得点を挙げ、ポルトガル代表C・ロナウドの記録に並んだ。

ただし、ロナウドが水曜日に開催されるグループ11のコンゴ民主共和国戦で得点を挙げれば、6大会での得点記録は再び彼の独占となる。

また、統計アカウント「ミスター・シップ」によると、メッシは38歳357日で大会史上3番目の年長得点者となり、ロナウド（37歳292日）の記録を上回った。

メッシより年上で得点を挙げたのは、42歳39日のロジェ・ミラ（カメルーン）と39歳283日のペペ（ポルトガル）だけだ。

ロナウドは今大会で得点を挙げればこの2人を上回る。

また、メッシはワールドカップで11カ国の異なる代表チームから得点を挙げた初の選手となった。これはドイツのユルゲン・クリンスマンとミロスラフ・クローゼ、ブラジルのロナウド（いずれも10カ国）を上回る記録だ。

オプタによると、これはメッシにとってW杯でのペナルティエリア外からの5ゴール目で、1966年以来の記録に並んだ。

6大会目で通算14得点を挙げ、セネガル戦で2得点を奪ったフランス代表キリアン・ムバッペ、ドイツのゲルト・ミュラーと並んだ。

3人は通算得点で3位タイ。上回るはクローゼ（16点）とロナウド（15点）だけだ。

アルゼンチン対アルジェリア戦は、2026年W杯第10グループの開幕戦として水曜未明「アローヘッド」スタジアムで行われた。同グループにはヨルダンとオーストリアも所属している。