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クリスティアーノ・ロナウドが、膝に重傷を負ったFWクヴィチャ・クヴァラツヘリアに対し、世界のサッカー界に先駆けて支援の声を上げた。検査でパリ・サンジェルマンにとって最悪の結果が確認され、同選手は長期離脱を余儀なくされる見通しだ。

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チャンピオンズリーグのバルセロナ戦でクヴァラツヘリアに悲劇

パリ・サンジェルマン（PSG）に大きな痛手となる知らせが届いた。クヴァラツヘリアが前十字靭帯（ACL）を断裂した。ジョージア代表の同選手は、PSGがバルセロナに4-2で快勝したチャンピオンズリーグの試合中に負傷。クラブは、この重要な欧州での一戦でシャビ・エスパルトと激しく接触した後、右膝に重傷を負ったことを確認した。

25歳のクヴァラツヘリアは今後数日以内に手術を受け、長いリハビリに入る見込みだ。フランス王者は復帰時期の具体的な見通しをまだ示していないが、通常、この種の負傷ではシーズンの残りを欠場することになる。昨季は公式戦48試合で19得点を記録し、PSGのチャンピオンズリーグ連覇をけん引。バロンドールの有力候補の一人と目される選手にとって、痛ましい打撃だ。

ロナウドがPSGのスターに励ましの言葉

サッカー界からはすぐにウインガーへの激励が相次ぎ、アル・ナスルのスター、ロナウドもメッセージを寄せた。輝かしいキャリアの中で自身も数々の負傷を乗り越えてきたロナウドは、ジョージア代表選手のインスタグラムに心のこもったコメントを投稿し、自らの経験を踏まえた言葉を送った。

「サッカーで最も苦しい闘いは、誰にも見えないところで起こることが多い。その気持ちは分かるよ、クヴァラ。だが、何が君をここまで連れてきたのか、決して忘れないでほしい。つらい時期だからといって、自分がどこまで行けるかを疑わないでほしい。その情熱を燃やし続けて。君の最高の姿は、まだこれからだ」とロナウドは激励のメッセージにつづった。ベテランの言葉は、長期にわたる靭帯の負傷から回復するために必要な精神的な強さを物語っている。

Getty Images

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チームメートも負傷したジョージア代表選手を激励

パルク・デ・プランスでともにプレーするクヴァラツヘリアのチームメートも、すぐに彼のSNSに連帯のメッセージを寄せた。攻撃陣の仲間への思いを示した一人がウスマン・デンベレだ。2025年のバロンドール受賞者はインスタグラムのストーリーズに「強くあれ、クヴァラ」と短い激励の言葉を投稿した。

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PSGの選手の中でも、デジレ・ドゥエは特に強い言葉で仲間のFWを励ました。「強くあれ、兄弟。もっと強くなって戻ってくる。神が君とともにいる」とドゥエは語った。クヴァラツヘリアが当面、ピッチを離れて治療に専念する中、こうした仲間からの支えは重要になるだろう。

クヴァラツヘリア、力強い復帰を約束

クヴァラツヘリアは自らの声明で、予想していなかった負傷を振り返り、試練に向き合う覚悟を示した。「すべてに備えていると思っていた。でも、そうではなかった。そして、神が僕を選んだのだと気づいた。もし僕が別のピッチで選手たちを守ったのなら、これからの数カ月、苦労や痛み、涙を乗り越える覚悟はできている」。数百万人のフォロワーの心に響いた投稿で、そうつづった。

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ジョージアのスターは最後にサポーターへ感謝を伝え、パリへの移籍以来、自分を支えてきたファンに対する決意を改めて示した。「いつも僕を支えてくれる人たちのために、もっと強くなって戻らなければならない。期待を裏切らないと約束する。一秒たりとも無駄にはしない。みんな、応援をありがとう。またすぐに会おう」と付け加えた。