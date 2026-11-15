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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が、リヴァプールで指導した教え子のフィルジル・ファン・ダイクを意外な形で褒めた。

月曜日にベルリンで行われるオランダとのネーションズリーグの一戦を前に、ドイツ代表のDFたちはオランダのトップDF、ファン・ダイクから何を学べるか。日曜日の記者会見でそう問われたクロップは、「見た目だ」と答えた。さらに「私がこれまで見た中でも、最も容姿の整った人間の一人だ。それに声もいい。バリトンで歌うことだってできるだろう」と続けた。

クロップはプレー面には触れなかったものの、質問した記者は満足した様子で「いい答えでした」と返した。しかし、クロップは「そうかな、そうかな」とつぶやいた。クロップとファン・ダイクは2018年から2024年までリヴァプールでともに過ごし、その間に2020年のプレミアリーグ優勝や2019年のチャンピオンズリーグ制覇など、数々の成功を収めた。

ドイツ代表では、クロップは金曜日、セルビアでの3-1の試合でドルトムントのニコ・シュロッターベックを90分間起用せず、驚きを与えた。代わりにセンターバックにはヨナタン・ターとマリック・チャウを起用した。

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「センターバックは、非常に、非常に充実していると感じているポジションだ」とクロップは語った。チャウ、ター、シュロッターベックに加え、直近ではドルトムントのヴァルデマル・アントンも招集されていたが、筋肉の問題により現在は不在だ。クロップはセンターバックに求めるものとして、「一定の性格的な資質、フィジカル面の資質、サッカー面の資質が必要だ」と挙げた。

次の試合 GER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 NED 視聴する

クロップ監督はオランダ戦の先発メンバーを明かさず、シュロッターベックが再びメンバーに入るかどうかも不明のままだ。「今後もさまざまな組み合わせを試すことになるだろう」と述べ、センターバックの固定したコンビは現時点で考えていないことを明らかにした。