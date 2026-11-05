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ポルトガル共和国大統領は、クリスティアーノ・ロナウドが伝説的な代表でのキャリアに幕を下ろす決断をしたことを受け、心のこもった声明を発表した。大統領は、バロンドールを5度受賞したロナウドの数十年にわたる代表チームへの貢献に感謝を伝えた。

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国民的英雄に大統領が賛辞

ポルトガルのアントニオ・ジョゼ・セグーロ大統領は、伝説的なFWロナウドが代表からの引退を正式に発表したことを受け、国内で相次ぐ賛辞の先頭に立った。このニュースは最新の代表メンバー発表を翌日に控えて伝わり、スポーツ界に衝撃を与えた。ポルトガル代表にとって、一つの時代の終わりを告げるものとなった。セグーロ大統領はSNSで、アル・ナスルのスターがポルトガル代表の赤と緑のユニフォームをまとって成し遂げたすべてに対し、国民を代表して感謝を表明した。

大統領府の公式インスタグラムアカウントに投稿した心のこもったメッセージで、大統領は41歳のロナウドにとってこの瞬間が持つ重みを認めた。また、ロナウドがサッカー選手としてだけでなく、母国の存在感を世界で高め続けた存在であることを強調。最高峰の舞台で20年以上にわたって築かれてきた、ロナウドとポルトガル国民の深い絆をうかがわせる賛辞となった。

「ポルトガルを代表して、クリスティアーノ・ロナウドに感謝します。代表チームを背負い、ポルトガルの人々を勇気づけ、ポルトガルの名を世界に広めてくれました。今日はクリスティアーノ・ロナウドの競技人生で最もつらい日の一つだと思います。しかし、これまで何度もそうだったように、ポルトガルの人々が彼のそばにいると確信しています」。『ア・ボラ』が報じた公式声明で、大統領はそう記した。

ポルトガル代表への揺るぎない献身

大統領は続けて、ロナウドの代表での歩みを特徴づけた並外れた努力に言及した。10代でのデビューから、代表サッカー史上最多得点者となるまで、ロナウドの献身が疑問視されたことはない。セグーロ大統領は、代表選手としての歩みは終わっても、彼が残した功績を通じて、生まれ故郷との結びつきは変わらず強いままだと強調した。

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「ポルトガルはこれからも、彼の祖国への愛を頼りにできると分かっています。彼は一回一回の練習、一試合一試合、一つ一つのゴールに注ぎ、皆を喜びで満たしてきたあの献身をもって、これからもポルトガルを代表してくれるでしょう。幸運を祈ります、クリスティアーノ。本当にありがとう」と大統領は付け加えた。

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首相も永遠に残る功績を称賛

ポルトガルのルイス・モンテネグロ首相も、代表を退く主将に感謝のメッセージを寄せた。モンテネグロ首相は、ロナウドがポルトガル代表でプレーする日々は終わっても、その影響は同国のスポーツを象徴するものとして残り続けると強調。「ありがとう」という簡潔だが力強い言葉でメッセージを始め、ポルトガル国民に共通する思いを示した。

首相は、このストライカーの影響がサッカーのピッチをはるかに超えていると指摘。「あなたがポルトガルのためにピッチ上で成し遂げたことは、永遠に語り継がれるでしょう。そしてこれからはピッチを離れ、世界におけるポルトガルの存在であり続けるでしょう」と付け加えた。

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未来を見据えて

国全体が過去を振り返る一方、関心はやがて、象徴的な背番号7が残したリーダーの役割を誰が担うのかに移るだろう。ポルトガルサッカー連盟はすでに、ワールドカップで涙を流した場面を含め、ロナウドを象徴する瞬間を振り返る感動的なコンテンツを公開している。ロナウドは次の道へ進むが、代表200試合以上への出場と100得点が残した影響は、何世代にもわたって感じられるだろう。