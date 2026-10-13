更衣室から意思決定の場へ：ロナウドの友人がポルトガルサッカー連盟に加入

ポルトガル代表の元DFペペが、現役引退後の新たなキャリアをスタートさせた。ポルトガルサッカー連盟の財団理事会に加わり、ピッチから組織運営の世界へと歩を進めることになった。ペペは2024年8月、41歳で現役を引退し、20年以上にわたってトップレベルで続いたキャリアに終止符を打っていた。

この元センターバックの就任は、同国出身のジョゼ・モウリーニョが率いるレアル・マドリードのコーチングスタッフ入りや、ジョルジェ・ジェズス率いるポルトガル代表のスタッフ入りの可能性が取り沙汰された後に決まったものだ。しかし、これら2つの選択肢は実現せず、ペペは自国サッカーの運営組織の内部から新たな道を歩み始めることになった。

ペペはレアル・マドリードで輝かしい歴史を築いてきた。2007年から2017年までの10シーズンにわたって同クラブのユニフォームを着用し、公式戦334試合に出場して14個のタイトルを獲得。その中にはチャンピオンズリーグ3回、リーガ・エスパニョーラ3回の優勝が含まれ、さらに国王杯2回、クラブワールドカップ1回、UEFAスーパーカップ2回、スペイン・スーパーカップ2回のタイトルも手にした。

このポルトガル人DFはポルトからレアル・マドリードに加入し、守備陣の中心選手の一人となり、スペイン代表のセルヒオ・ラモスと強固なコンビを形成した。また、モウリーニョがマドリードで指揮を執った3シーズンの間、同監督の下でプレーした。

ペペはスピードとフィジカルの強さ、そして試合を読む力と決定的な局面での守備対応に長けていた。ただ、球際での激しさが時に物議を醸すこともあった。

国際舞台では、ペペの名はポルトガル代表史上最も重要な成果の一つと結びついている。2016年のUEFA欧州選手権優勝に貢献し、同国史上初の主要タイトルをもたらしたのだ。フランスとの決勝では最優秀選手に選ばれた。

その後もユーロ2024まで代表でプレーを続け、同大会の準々決勝フランス戦では41歳130日で出場し、大会本大会の試合に出場した最年長選手という記録を樹立した。