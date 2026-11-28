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チェルシーのフランス人DFウェズレイ・フォファナが、ノッティンガム・フォレストに2-3で敗れた一戦で悪夢のような夜を過ごし、自チームのサポーターからブーイングと怒りのチャントを浴びた。

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フォファナはPKを献上し、交代でピッチを後にした。メディアでの気まずい発言で物議を醸してから、わずか数日後の出来事だった。

英紙『ザ・サン』によると、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、シティ・グラウンドで行われた試合でPKを与えたフランス人DFへの支援をサポーターに呼びかけざるを得なかった。指揮官はその後フォファナを交代させたが、チームはまたも敗れた。

フォファナはスタンフォード・ブリッジで今シーズン非常に厳しいスタートを切っており、最近は許可を得ずに応じたメディアのインタビューで、リヴァプール戦でのPK失敗を茶化したことで激しい批判を浴びていた。

フォファナは後にこの発言について謝罪したものの、チェルシーのサポーターはノッティンガム・フォレスト戦で彼を許す気にはなれなかった。

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チームを応援するために遠征したロンドンのサポーターは早い段階から怒りをあらわにし、25歳のDFはボールに触れるたびにブーイングと嘲笑を浴びせられた。

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さらにサポーターは数々の侮辱的なチャントを浴びせ、一部のファンは「出ていけ、フォファナ。お前はここでは歓迎されていない」と歌った。

ほかのファンは、さらに辛辣な「出ていけ、フォファナ。お前はいつまでもダメなままだ」というチャントを繰り返した。

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フォファナ、アロンソ監督、そしてスタンドのチェルシーサポーターの苦しみはさらに深まった。5分、ノッティンガム・フォレストのFWイゴール・ジェズスがダイレクトシュートを放ち、ボールは彼の脚に当たってネットに吸い込まれ、ホームチームが早々に先制したのだ。

後半に入ると状況はさらに悪化した。フランス人DFは何でもないロングボールの処理を誤り、ボールは頭上を越えて元チームメイトのリアム・デラップに渡った。

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フォファナは急いで戻ってストライカーを止めようとしたが、無謀なタックルでデラップを倒してしまい、主審はホームチームにPKを与え、リードを広げるチャンスをもたらした。

このPKをモーガン・ギブス＝ホワイトが決め、アロンソ監督はその直後とも言えるタイミングでフォファナを交代させた。

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フランス人DFがリーヴァイ・コルウィルと交代してピッチを去る際、チェルシーのサポーターからは侮辱的なチャントが沸き起こり、彼は暴言を浴びせられた。

アロンソ監督は試合後、ロッカールームでフォファナと話をしていないと明かしたが、同時に選手には支えが必要だと強調した。

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チェルシーの指揮官は「全員を支えなければならない。我々には一人ひとりが必要だからだ。サポーターも、すべての選手も必要だ。団結し続けなければならない。そうでなければ、状況はさらに難しくなる」と語った。

さらに「結束しなければならない。ロッカールームにいる全員、チームの選手一人ひとりが、我々に必要な存在だ」と付け加えた。

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そして「互いに助け合い、この時期を一緒に乗り越えなければならない。誰一人見捨てることはない」と続けた。

サポーターの反応によってフォファナを再び先発起用するのが難しくなるかと問われると、アロンソ監督は「今は試合後に起きたことについて考えている。今後の試合については、どうなるか見ていこう」と答えた。

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これでチェルシーはプレミアリーグで3連敗。サンダーランド、リーズに敗れたのに続き、今回ノッティンガム・フォレストにも屈した。