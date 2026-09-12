暴力事件を受け、デニス・ファン・ブーケリングとジョン・ファン・ブーケリングがクラブから追放された

デニス・ファン・ブーケリングとヨン・ファン・ブーケリングは、もはやGVVVの指導者ではない。アマチュア2部のクラブの経営陣が、土曜日のアイセルメールフォーヘルスとのアウェー戦をめぐる出来事を調査した後にこれを公表した。

ヨン・ファン・ブーケリングは、アマチュアサッカーの大一番であるアイセルメールフォーヘルス対GVVVの試合のハーフタイム中に起きた重大な暴行の疑いをかけられている。フェイエノールトやNECなどでプレーした元サッカー選手は、アイセルメールフォーヘルスの選手キエルモ・ドゥマイの顔を殴ったとされている。

土曜午後、スポルトパルク・デ・ウェストマートでは事態が完全に制御不能となった。0-2のスコアで両チームがロッカールームへ向かったが、そこで問題が起きた。RTVユトレヒトによると、ドゥマイは選手用トンネルに入る際に顔を殴られたという。

その結果、彼は大きな被害を負った。写真では、ドゥマイの顔が血まみれになっており、数本の歯を失っていることが確認できる。今回、加害者はファン・ブーケリングだとみられていることが明らかになった。彼はGVVVで兄デニス・ファン・ブーケリングのアシスタントコーチを務めている。

GVVVはすでに声明を発表している。「G.V.V.V.は、土曜午後にアイセルメールフォーヘルス戦のハーフタイム中に起きた出来事に深い衝撃を受けています。暴力は、いかなる形であっても我々のクラブ、そしてG.V.V.V.が掲げる価値観にふさわしいものではありません。私たちは、サッカー場の内外を問わず、あらゆる形の身体的暴力を明確に拒否します」とクラブ公式サイトに記されている。

「経営陣は試合終了直後に行動を起こし、出来事と関係者の役割について慎重な調査を開始しました。現時点で入手可能な情報に基づき、経営陣はトップチーム監督のデニス・ファン・ブーケリングとアシスタントコーチのヨン・ファン・ブーケリングが、即日でGVVVの業務を行わないことを決定しました。さらに経営陣は、彼らとの協力関係を継続するための十分な根拠が存在しないとの結論に至りました」とあり、両指導者がこのアマチュアクラブを去らなければならないことが明らかになっている。

「これに関する正式かつ契約上の処理は、関係者と直接、慎重に進められます。調査、関係者、そして可能性のある手続きの利益のため、G.V.V.V.は現時点でこれ以上の発表は行いません」とクラブ経営陣は述べており、警察、オランダサッカー協会、その他の権限ある機関に全面的に協力している。

ヨン・ファン・ブーケリングは土曜夜、Instagramストーリーズを通じて声明を発表し、その中でカタコンベでの口論にはアイセルメールフォーヘルス側にも責任があると述べた。また、ドゥマイがデニス・ファン・ブーケリングを殴ったとしており、被害届を出すつもりだと強調している。