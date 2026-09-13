デニス・ファン・ブーケリングとジョン・ファン・ブーケリングは、もはやGVVVの監督陣ではない。セカンド・ディビジーに所属するこのアマチュアクラブの理事会は、土曜日のアイセルメールフォーヘルスとのアウェー戦をめぐる出来事についての調査を受けて、この事実を明らかにした。

ジョン・ファン・ブーケリングは、アイセルメールフォーヘルス対GVVVのアマチュアフットボールの大一番のハーフタイム中に重度の暴行を加えたとして非難されている。フェイエノールトやNECなどでプレーした元サッカー選手は、アイセルメールフォーヘルスの選手キエルモ・デュマイの顔を殴ったとされている。

土曜午後、スポルトパルク・デ・ウェストマートでは完全に手が付けられない状況となった。0-2のスコアで両チームはロッカールームへ向かったが、そこで問題が起きた。RTVユトレヒトによると、デュマイは選手用トンネルに入る際に顔を殴られたという。

その結果、彼は大きな被害を負った。写真では、デュマイの顔が血まみれになっており、歯を数本失っている様子が確認できる。現在、ファン・ブーケリングが加害者とみられていることが明らかになった。彼はGVVVで兄デニス・ファン・ブーケリングのアシスタントコーチを務めている。

GVVVはすでに声明を発表している。クラブのウェブサイトには次のように記されている。『G.V.V.V.は、土曜日午後にアイセルメールフォーヘルス戦のハーフタイム中に起きた出来事に深い衝撃を受けています。暴力は、いかなる形でも我々のクラブ、そしてG.V.V.V.が掲げる価値観にふさわしいものではありません。我々は、ピッチ内外を問わず、あらゆる形の身体的暴力を明確に拒絶します』

『理事会は試合終了直後に行動を起こし、出来事と関係者の役割について慎重な調査を開始しました。現時点で入手可能な情報に基づき、理事会はトップチーム監督デニス・ファン・ブーケリングおよびアシスタントコーチのジョン・ファン・ブーケリングが、即日でGVVVのための業務を行わないことを決定しました。さらに理事会は、彼らとの協力関係を継続するための十分な根拠が存在しないとの結論に達しました』。これにより、両指導者がこのアマチュアクラブを去らなければならないことが明らかになった。

『この件の正式かつ契約上の処理は、慎重に、そして当事者と直接行われます。調査、関係者、そして可能性のある手続きの利益のため、G.V.V.V.は現時点でこれ以上のコメントを行いません』と、警察、オランダサッカー協会、その他の権限を持つ機関に全面的に協力しているクラブ理事会は述べている。

ジョン・ファン・ブーケリングは土曜夜、Instagramストーリーズを通じて声明を出し、その中でアイセルメールフォーヘルス側にもカタコンベでの口論に責任の一端があると述べた。また、デュマイがデニス・ファン・ブーケリングを殴ったとも強調し、被害届を出す予定だとしている。