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エジプトのアル・アハリは水曜日の昼、モロッコ人指揮官フセイン・アムータの後任としてチームを率いる新監督を正式に発表した。アムータは先週月曜日、エジプト・リーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れた後、その職を退いていた。

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エジプトのアル・アハリは水曜日の昼、モロッコ人指揮官フセイン・アムータの後任としてチームを率いる新監督を正式に発表した。アムータは先週月曜日、エジプト・リーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れた後、その職を退いていた。

アル・アハリは公式プラットフォームで発表した声明で、サミ・コムサーンを監督に任命したと明らかにした。コムサーンは任務を託され、本日からチームの指揮を執る。このエジプト人指揮官は、コーチングスタッフの突然の交代を受け、困難なタイミングで再び表舞台に立つことになった。

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コムサーンはアル・アハリへの深い感謝を表し、どのようなポジションであれ、自らのクラブの呼びかけに応じる以外の選択肢はなかったと強調した。これは、今後、監督としてであれ、アシスタントスタッフの一員としてであれ、チームのために働く用意があることを示したものだ。

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声明によると、コムサーンの任務は恒久的なものではなく、アル・アハリが外国人監督と契約した際には、引き続きコーチングスタッフとして職務にあたるという。つまり、クラブ首脳陣は新監督探しと並行して、移行期間のチーム指揮を同氏に託したことになる。

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この決定は、ピラミッズ戦の敗戦を受けてアル・アハリがアムータとそのアシスタントスタッフに感謝を伝えたと発表した翌日に下された。この敗戦により、デンマーク人のイェス・トロップの後任として6月に就任してから約5カ月で、モロッコ人指揮官の挑戦は幕を閉じた。

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『トランスファーマルクト』のデータによれば、サミ・コムサーンがアル・アハリの暫定監督を務めるのは今回が2度目となる。2022年6月に南アフリカ人のピツォ・モシマネが解任された際にもクラブから指揮を託され、リーグ戦とエジプト杯で5試合を戦い、3勝1分1敗の成績を残した。

ピラミッズ戦はアムータ体制下のアル・アハリにとって初黒星で、チームは0-2のビハインドを背負う展開となった。指揮官はパフォーマンスや試合運びをめぐって批判を浴び、示された戦いぶりで優勝争いができるのかという疑問の声も上がっていた。

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こうした形で幕を閉じたとはいえ、アムータの成績は決して悪いものではなかった。公式戦14試合でアル・アハリを率いて11勝2分1敗を記録し、チームは30得点9失点だった。

この敗戦により、アル・アハリはエジプト・プレミアリーグの順位表で3位に後退した。勝ち点は20にとどまり、首位ピラミッズとは7ポイント差、ライバルのザマレクとは2ポイント差となっている。

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