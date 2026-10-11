スカイブルーズのサポーターによるこの行動の起源は、クラブの暗い時代にさかのぼる。 『ザ・ミラー』によると、マンチェスター・シティがイングランドのトップリーグから2部に降格したばかりの1987-88シーズン、フランク・ニュートンという人物が、かつての本拠地メイン・ロードで行われたプリマス・アーガイルとのホームゲームで、初めて観客席にバナナの模型を持ち込んだという。

これは、マンチェスター・シティで81試合に出場して31得点を挙げ、かつてファンから「イムレ・バナナ」と名付けられた当時のクラブの象徴、イムレ・ヴァラディをたたえるようなものだった。成績が低迷するなか、マンチェスター・シティのサポーターはピッチ上の冴えない光景から気を紛らわせようと、自虐的なユーモアに走った。ストライカーをたたえるチャントも加わり、やがて本格的な流行になった。当時のボクシング・デーには、1万人のファンがさまざまなバナナを携え、ストーク・シティとのアウェー戦に駆けつけたという。

同じ頃、イングランドのサッカーはマンチェスター以外でも最悪の状況にあった。老朽化したスタジアムに加え、暴力的なファンも大勢いた。フーリガンによる暴力は、クラブの欧州大会出場が一時禁止されるほど広がっていた。その処分の引き金となったのは、1985年のヘイゼルの悲劇だった。リヴァプールとユヴェントスによる欧州カップ決勝で、ファンの暴力によって39人が死亡した。別の言い伝えによれば、マンチェスター・シティの試合にバナナが初めて登場したのは、こうした状況のなかで雰囲気を明るくするためだったという。

リヴァプールでバナナが登場。マンチェスター・シティのサポーターが再び自虐的なユーモアに走った理由

いずれにせよ、1980年代以降、シティズンズにとって特別な機会にはたびたびバナナが持ち出されてきた。 最終的に3-0の快勝を収めたリヴァプールでの試合でもそうだった。長い代表戦による中断期間を経て、ファンにとっては財務スキャンダルの裁定に反応する初めての機会となった。 数日前、マンチェスター・シティはリーグの財務規則違反をめぐる115件の訴因のうち114件で有罪と認定されていた。多数のタイトル剥奪や強制降格を含む厳しい処分に直面する恐れがある。特大のバナナをいくつか持ち込んで気を紛らわせるには十分な理由だった。

しかも、マンチェスターのスター選手たちがピッチに姿を現すと、レッズのサポーターはアーリング・ハーランドらを耳をつんざくようなブーイングで迎えた。クラブの数々の違反に言及する横断幕も掲げられた。さらにスタジアムの外では、両陣営が激しく対立。互いに侮辱的な身ぶりや言葉を浴びせ合った。チームバスが到着した際には、リヴァプールのサポーターが「不正を働くク*野郎ども。自分たちが何者か、よく分かっているだろう」と叫んだ。

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マンチェスター・シティが異議申し立て。決定はいつ下されるのか？

マンチェスター・シティはすでに独立委員会の裁定に異議を申し立てている。こうした状況を踏まえ、この強豪クラブへの処分が早期に決まると考える人はほとんどいない。

厳しい疑惑があるにもかかわらず、マンチェスター・シティのサポーターはクラブを支持し続けている。熱心なファンで、オアシスのギタリストでもあるノエル・ギャラガーは、例えば『ジ・アスレティック』に対し、2部への降格を強いられる可能性があっても、さほど気にならないと語った。「どうぞやってくれ。このクラブとともに、君たちには想像もつかないほど深いところまで落ちた経験がある。（中略）このクラブがウガンダで1000試合を無観客で戦わなければならないとしても、俺はついていく」