共有 GOALをGoogleでフォロー

セスク・ファブレガスは、チャンピオンズリーグでAEKアテネに1-0で競り勝った後、コモの急成長を「普通ではない」と表現した。雨にぬれたスタディオ・シニガーリャでルイス・ミジャが決めた鮮烈な一撃が決勝点となり、セリエA昇格組は決勝トーナメント進出に迫った。

広告

ミジャの一撃が接戦を決着

決して理想的とは言えないコンディションの中、コモは欧州最高峰の大会で4勝目を挙げ、上位24チーム入りに迫った。序盤はルーカス・ダ・クーニャがPKを決められず、前半終了間際にはGKロベルト・サンチェスが重要な連続セーブでチームを救った。しかし、ミジャがゴール上隅に鮮やかな一撃を突き刺し、ついに均衡を破った。

この結果は、公式戦直近9試合で8勝を挙げたクラブの勢いを物語っている。試合後、ファブレガスは短期間で成し遂げたことの大きさを認めた。Sky Sport Italiaが伝えたところによると、スペイン人指揮官は「コモが9試合で8勝するのは普通ではない」と語った。「これが特別なプロジェクトだということは分かっている。私は真っ先に5分間喜び、それから次の試合に向かう。だが、3年前を振り返れば、確かに私たちは急速に成長した。少なくとも少しの間は、この瞬間を喜ぶ必要がある」

緊張したファブレガス、CLでの苦闘を振り返る

ファブレガスは、主力数人を欠くチームが厳しいチャンピオンズリーグの一戦を戦う中、終盤はベンチで緊張を強いられたと認めた。選択肢が限られる中、スペイン人指揮官は試合後、監督としての経験がまだ浅く、終盤に冷静さを保つことは大きな課題だと率直に記者団に語った。

「最後の20分間、心配だったかって？ 私はいつも心配している。まだとても若く、落ち着いていられるほどの経験が皆さんのようにはない。チャンピオンズリーグは非常にレベルが高く、どんなミスも痛手になり得る。今日は負傷やチャンピオンズリーグの登録メンバーの関係で8人を起用できなかったのだから、私たちは小さなチームだ」

広告 広告

決勝点のミジャを絶賛

この夜の主役は間違いなくミジャだった。ファブレガス監督は、ピッチ内外でのMFの貢献を絶賛した。ミジャは強い個性を持ち、ファブレガスの就任以来クラブに築かれてきた「家族」のような雰囲気の中で欠かせないリーダーだという。また指揮官は、ミジャのキャリアが数年にわたって着実に上向き、チームの中盤に必要な安定感をもたらしていると説明した。

Related Topics

「彼は非常に優れた選手で、ここ数年ずっと高いレベルでプレーしている。キャリアは上向きで、プレーにも安定感が出てきた。強い個性と優れたリーダーシップを備えた、真のチームプレーヤーだ。誰からも愛されている」とファブレガスは語った

成功の中でも謙虚さを説くファブレガス

かつてアーセナルとバルセロナでプレーしたファブレガスは、歴史的なチャンピオンズリーグでの快進撃を喜びながらも、チームに地に足をつけるよう求めた。欧州での試合の重要性を認める一方、現在のパフォーマンスを維持したいなら浮かれてはいけないと警告。わずか1敗で見方が一夜にして変わり得る、サッカーの移ろいやすさを指摘した。

広告

「何が起きているのかを、謙虚さと努力する意欲を持って理解する必要がある。私たちは、これまでとは違う特別なことをしている。外からは普通に見えるかもしれない。そして皆さんは、私たちがユヴェントスより優れていると書く。だが、彼らはイタリアで最も歴史のあるクラブだ」と述べた。