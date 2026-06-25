普通じゃない……2026年ワールドカップのボールは、どうやってゴールキーパーを欺くのか？

「トリオンダ」と名付けられた2026年ワールドカップの公式ボールが、ゴールキーパーや専門家の間で物議を醸し続けている。一部のオブザーバーは、特定のシュートへの対応が難しくなったと指摘する。

一方、1970年大会以来公式球を提供するアディダスは「飛行中の理想的な安定性」を実現し、雨天時のグリップを高める突起を施したと説明している。

フランスのRMCは、このボールへの批判が高まっていると報じた。75試合の国際経験を持つ元イングランド代表GKジョー・ハートは、BBCでフランス代表キリアン・エムバペがイラク戦（3-0）で決めたゴール後にボールを批判した。 その際、エムバペが放った強烈で軌道が揺れるシュートは、GKアフメド・バセルを驚かせた。

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ハートは「この大会ではこうしたゴールが頻発しており、すべてが順調とは言えない」と語った。

さらに彼は「トップレベルでGKが触ったボールがネットを揺らす場面はほとんどない。彼らは非常に優秀で、触れば弾き返す。だがこの大会では触っても止まらない。何かがおかしい」と付け加えた。

デンマーク代表GKカスパー・シュマイケルも同意し、「彼らは得点を狙ってボールを作っている」と語った。 このボールは4枚のパネルでできており、気象や空気密度によって空気抵抗が減り、回転が少なくなる一方で、0.1秒ほど速く感じるんだ」。

「異なるボール」

チェルシーの元GKコーチ、クリストフ・ロリコンも「このボールは動きが特殊だ」と指摘する。

ロリコン氏はラジオ局「RMC」で「ルカ・ジダン、イングランド対クロアチア戦のピックフォード、メンディ対ムバッペの場面を見れば、ボールの速度がいつもと違うと分かる」と語った。

また、セネガル戦でフランス代表GKマイク・マイナンが失点した場面についても「ボールは一度減速するものの、後半で再び加速する。マイナンが右に動いたのにボールが左に流れた理由も理解できる。簡単なことではない」と語った。

一方、フランス紙『L'Équipe』によると、このボールは採用前に300回以上も実験室テストを実施。昨年3月の研究では表面が従来より粗く、設計会社は飛行性能と安定性を高めると主張している。