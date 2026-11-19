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マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの新時代を始動させるため、正式にキャリントンに到着した。米国からの慌ただしい移動を経てすぐに動き出したアルゼンチン人指揮官は、直ちに懸命な取り組みを始めると強調。今週末にアンフィールドで待つ厳しい初陣に向け、自らの構想を示した。

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米国代表での最後の仕事を終え、マンチェスターに到着

マウリシオ・ポチェッティーノは、米国男子代表監督として最後の試合となった火曜日のシンシナティでのハイチとのネーションズリーグ第2戦を終え、夜行便でイングランドへ向かった。水曜日にはそのままキャリントンに直行し、スタッフや新たに率いるチームの選手数人と顔を合わせた。

ユナイテッドは先週金曜日にポチェッティーノの就任を発表した 。1986年以来最悪のシーズンスタートを受けてマイケル・キャリックを解任してから、わずか24時間余り後のことだった。新指揮官は直ちに、日曜日に行われるリヴァプールとのプレミアリーグの一戦に向けて準備を始めた。

新指揮官、アンフィールド遠征を前に「休むのは後」

慌ただしい移動を終えたポチェッティーノは、ユナイテッドの公式サイトで、疲労によって歩みを緩めることはないと強調した。「エネルギーは十分にある。マンチェスター・ユナイテッドの指揮官を務められるのは光栄なことだ。そして、我々は時間を無駄にはしない。日曜日に戦える準備を整えなければならない」

「今は休息や睡眠を考える時ではない。アンフィールドで最高の状態で戦えるよう、準備を整え、あらゆることに備える時だ」

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キャリントンではスタッフに「ここに来られてとても興奮している。名誉なことだ。この素晴らしいクラブにいられるのは光栄だ。仕事を始めるのが楽しみだ」と語った。

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誇りの回復とオールド・トラッフォードのファンの結束を誓う

ユナイテッドが国内で苦戦しているにもかかわらず、ポチェッティーノは火曜日、米国代表での最後の試合を終えた後、同じ街のライバルをめぐる挑発を受け流した。『TNT Sports US』のスタジオで、かつてマンチェスター・シティに期限付き移籍で所属したダマーカス・ビーズリーから「マンチェスターは青い。これからもずっと青い」と告げられると、 ポチェッティーノはこう返した 。「見ていてほしい。時間をくれ」

「新たな挑戦は大きな挑戦だが、同時に、感じたいと思う高揚感もある。我々は常識を働かせる必要がある……今の状況がマンチェスター・ユナイテッドのようなクラブにふさわしくないことは分かっている。ファンは素晴らしい」

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その後、クラブが公開したサポーター向けの動画では、力を合わせるよう呼びかけた。「皆さんに会うのを楽しみにしている。皆さんについては、良い話をたくさん聞いている。一緒に取り組み、つながることで、大きな喜びをもたらせればと思う。応援し、選手たちがピッチで戦い、我々にふさわしい結果を手にできるようにする、特別なシーズンになるだろう」

再建に着手するポチェッティーノ、早くもアンフィールドで試練

日曜日のリヴァプール遠征まで、ポチェッティーノがキャリントンで過ごせるのは数日しかない。アンフィールドでは、シーズン序盤に低迷するユナイテッドが、早くも厳しい試練に直面する。

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初陣の先には、2029年まで続くとみられる契約期間を通じ、クラブの低迷を食い止め、同じ街のマンチェスター・シティの優位に挑むことが優先課題となる。