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マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの新監督に就任するにあたり、マンチェスター・シティへ強気のメッセージを送った。アルゼンチン人指揮官はアメリカ代表での最後の試合を終えてプライベートジェットでイングランドへ向かい、同じ街の勢力図を変えると約束した。

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マンチェスターの青い側へ強気のメッセージ

ポチェッティーノは新監督としての仕事を始めるため、マンチェスターに到着した 。ただ、アルゼンチン人指揮官はクラブの現在の危機を立て直すには「時間」が必要だとして、すぐに結果を求める見方をけん制した。一方、新たに本拠地とする街の勢力図を問われると、かつてトッテナムとチェルシーを率いた指揮官は強気な姿勢を見せた。インタビュアーからマンチェスターはこれからもずっと青いままだと言われると、54歳のポチェッティーノは即座に否定。首を横に振りながら「そんなことはない」と答えたと、『Daily Mail』が伝えている。「見ていれば分かる。時間をくれ。時間をくれれば、それは変わる」と語った。

この監督交代は、先週木曜日にマイケル・キャリック体制を終えたマンチェスター・ユナイテッドにとって重要な局面で行われた。オマル・ベラダとジェイソン・ウィルコックスが率いるクラブ首脳陣は、アルゼンチン人指揮官を迎えるために1000万ポンドの補償金を支払ったと報じられている。この投資からは、プレミアリーグで降格圏の下位3チームに沈むシーズンを立て直そうとするオールド・トラッフォード側の切迫感がうかがえる。

ポチェッティーノ、オールド・トラッフォードで忍耐を求める

かつてサウサンプトンを率い、直近ではアメリカ代表をワールドカップの決勝トーナメントに導いたポチェッティーノにとって、今回の就任はプレミアリーグへの早期復帰となる。 代表監督としての最後の試合は、火曜日の夜にシンシナティで行われたハイチ戦で、2-0の勝利を収めた 。白星で代表監督としての仕事を締めくくり、再びイングランドのクラブでの指揮に集中することになった。

これから待ち受ける大きな仕事について、ポチェッティーノはユナイテッドが順位表の下位にいるにもかかわらず、挑戦への高揚感を語った。「新たな挑戦は大きな挑戦だが、同時に、感じたいと思うアドレナリンが湧いてくる。私たちは常識も持ち合わせなければならない……。今の状況がマンチェスター・ユナイテッドのようなクラブにふさわしくないことは分かっている。ファンは素晴らしい」と、『ESPN』が伝えている。

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走行面の数字と戦術面の成果について語る

前任者のマイケル・キャリックがチームに向けた主な批判の一つは、チャンピオンズリーグでコモに1-4の大敗を喫した後の、フィジカル面での努力不足だった。キャリックは以前、ブルーノ・フェルナンデスの戦術面への不満に反論し、選手が走ろうとしなければどんなシステムも機能しないと述べていた。一方、ポチェッティーノはチームの走りについて、より細かな見方を示した。

「一般論として話せるのは、サッカーは非常に複雑で、走るか走らないかが重要なのではないということだ。うまく走る必要があるし、目的を持って走り、全員で走る必要がある。そのうえでプレーし、自分が何をすべきか理解し、才能を発揮しなければならない。考え方はとても重要だ」とポチェッティーノは説明した。

アンフィールド遠征を前に高まる降格への懸念

新監督が直面する仕事の大きさは、プレミアリーグの順位表を見れば明らかだ。ユナイテッドは今季ここまで10試合でわずか1勝、現在18位に位置している。勝ち点は8にとどまり、ノッティンガム・フォレストやコベントリーなどにも後れを取る。慣れない残留争いを強いられている新指揮官を待つ初陣も厳しい。今週日曜日、アンフィールドに乗り込んでリヴァプールと対戦する。