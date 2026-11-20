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11月最後の週末に控える敵地での宿敵フェイエノールト・ロッテルダムとの大一番を前に、ユリアン・ブラントとアヤックス・アムステルダムは時間との闘いを強いられるのか？

アヤックス担当記者のLentin Goodijk氏がVoetbal Internationalで伝えたところによると、日曜日に行われるADOデン・ハーグとの次節リーグ戦にブラントが出場できるかは、まだ少し不透明だ。 この司令塔は10月末のAZアルクマール戦（1-0）で、筋肉の問題により前半終了間際に交代していた 。

その後、ブラントは数日後のFCミッティランとのカンファレンスリーグ戦（6-1）と、先の代表戦期間前に行われた直近のエールディヴィジ、トゥウェンテ・エンスヘデ戦（2-2）を欠場した。復帰に向け、今週はチーム練習の一部にしか参加しておらず、デン・ハーグ戦で復帰できるかはまだ分からない。

アヤックスはフェイエノールトとの大一番に備え、ブラントを温存するのか？

アヤックスのミシェル・サンチェス監督が、下から2番目の順位にいるチームとのホーム戦で、予防措置として元ドルトムントのスター選手を起用しない可能性は十分にある。というのも、その1週間後にはシーズンで最も重要な試合の一つが控えているからだ。アヤックスは11月29日、宿敵フェイエノールト・ロッテルダムの敵地に乗り込む。現在、両強豪は勝ち点で並び、得失点差で上回るフェイエノールトが2位につける。首位PSVアイントホーフェンとの勝ち点差はいずれもわずか1だ。

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今夏、ボルシア・ドルトムントから移籍金なしでアムステルダムに加入したブラントは、 アヤックスですぐに主力選手の一人となった 。同クラブと2029年まで契約を結んでいる30歳のブラントは、今季ここまで公式戦17試合に出場し、すでに8得点 、2アシスト を記録している。