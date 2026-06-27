時は「奇跡の守護神」を裏切る：ノイアー、2026年W杯で輝き封じる

2026年W杯でパフォーマンスが低下したマヌエル・ノイアーは、批判に直面している。代表復帰後、期待通りの活躍ができない。アナリストは起用法が実力を引き出せていないと指摘する。

40歳のノイアーは、2歳年下のナゲルスマン監督の下で代表に復帰したが、以前のパフォーマンスを取り戻せていない。

シーズン終盤にふくらはぎを痛め、フィンランド戦（4-0）とアメリカ戦（2-1）を欠場。その後、7-1で勝ったキュラソー戦に急きょ復帰したが、リヴァノ・コミネンシアのシュートで予期せぬ失点を許した。

コートジボワール戦でもフランク・ケシーのシュートに反応が遅れた。エクアドル戦では判断ミスからゴンサロ・プラタに決定機を与えた。

ナゲルスマン監督は2024年8月のノイアー引退でGK起用に苦慮し、9月にはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンを起用した。 10月と11月にはアレクサンダー・ノーベルとオリバー・バウマンを起用し、最終的にはホッフェンハイムの正GKバウマン（36歳）に落ち着いた。しかし、サポーターやメディアの圧力を受け、監督はノイアーを再招集。この賭けは今のところ実を結んでいない。

データ上も3試合でセーブは3回のみ。すべてペナルティエリア外からの中央シュートだった。

反応の速さや角度を狭める能力は維持しているものの、スピードとパワーの不足が課題だ。チャンピオンズリーグでのレアル・マドリードやパリ・サンジェルマン戦では、ポスト付近からのシュートへの弱さが露呈した。

根本問題は、代表に求められるレベルと現在の能力にギャップがあることだ。 かつては攻撃の起点としてパスでゲームを組み立てる彼だったが、最近はボールを失う場面が増え、パス精度も落ちている。パスは安全な横パスか効果のないロングパスが多く、19本のスルーパスのうち、彼の足元の技術を示すものはわずかだった。

史上最高のGKの一人とはいえ、かつての輝きは薄れ、タイトルを狙う代表の正守護神としては不十分だ。

後継者がいないため、ドイツ代表はGKだけでなくチーム全体でアイデンティティの危機に直面している。彼の復帰は、技術より象徴的な意味合いが強い。