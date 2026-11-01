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リヴァプールのDFロナルド・アラウホが、今夏の加入後に実感したプレミアリーグの厳しいフィジカル面の要求について語った。ウルグアイ出身の同選手はまた、リヴァプールのレジェンドである元選手ルイス・スアレスが、今も自身のキャリアを導いてくれていることを明かした。

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アラウホ、イングランドサッカーのフィジカル面での挑戦を歓迎

ロナルド・アラウホは昨年8月、バルセロナから1シーズンの期限付き移籍でリヴァプールに加入して以来、強い印象を残している。ウルグアイ人DFはイングランドサッカー特有の戦術的要求にも素早く適応し、サイドバックでも効果的なプレーを見せている。

マージーサイドでの最初の数カ月を『スカイ・スポーツ』に振り返ったアラウホは、プレミアリーグの絶え間ない試合のテンポに驚いたと認めた。

「外から見ても、このリーグが大きく異なり、非常に競争が激しいことは分かっていた。でも、求められるレベルには驚いた」とアラウホは説明した。

DFが実感した、90分間途切れない強度

ラ・リーガとイングランドのトップリーグの明確な違いについて、アラウホは楽に戦える試合がないことを挙げた。「ここには簡単な試合がない。僕が来てから、70分の時点で試合をコントロールできていたことは一度もない。そんなことは起きなかった」と語った。

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「90分まで走り続け、走るのをやめられない。ビッグクラブのピッチでも、順位表では下位にいるかもしれないチームのピッチでも、勝つのはとても難しい」

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「だから、このリーグで僕を驚かせたのは競争の激しさだし、そこが魅力でもあると思う。結局のところ、競争がとても激しく、どの試合でも気を緩めることはできないからね」と付け加えた。

スアレスによる大切な助言と厳しくも温かい支え

アラウホは、元リヴァプールのレジェンドであるルイス・スアレスと親しい関係を保っている。スアレスは、バルセロナで共に過ごした時期にアラウホを大きく支えた。「彼はレジェンドだったよね？ でも、そう、僕たちは良い関係だ。いつも話しているし、試合の後にメッセージをくれることもある」とアラウホは語った。

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「彼は僕にとってとても大切な存在だった。どんな時もそばにいてくれたからだ。僕がバルサのトップチームに入った時、最初に助けてくれて、チームの一員だと感じさせてくれたのが彼だった」

スアレスは今も助言をくれるのかと聞かれると、アラウホは笑顔で答えた。「時には僕をたしなめるんだよね？ それが彼なりの愛情表現だから。いつも思ったことを伝えてくれるし、その点でも本当に助けられている」

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親友ヌニェスがマージーサイドでの適応を後押し

スアレスに加え、同郷で親友のダルウィン・ヌニェスも、アラウホがリヴァプールでの生活になじむうえで重要な役割を果たした。

「彼は僕の親友だ。もう何年も前から知り合いで、ダルウィンとはとても良い関係だ」とアラウホは語った。

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「僕がここに来ることを彼も喜んでくれた。ここに来ると伝えた時には、クラブがどんなところか、街全体がどんなところかを少し教えてくれた……。実際、最初の頃には彼にも助けられたよ」