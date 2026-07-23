『Ruhr Nachrichten』紙によると、24歳のGKは今夏移籍することが決定的だ。

同紙によると、ラマージは新クラブへ移籍するため「できるだけ早く」ドルトムントを去りたいと考えており、クラブ側も売却を決断したという。

昨季は1.FCハイデンハイムへレンタルされ、チームは17位で降格したが、彼は力強いパフォーマンスを見せた。

しかし、BVBではグレゴール・コベルが正GKとして定着しており、先発の座は閉ざされている。コベルが売却された場合のみチャンスがあるが、現時点ではその兆しはない。

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ディアント・ラマジはBVBのテストマッチでメンバー入りすらできなかった

先日のリージョナルリーグのロート・ヴァイス・オーバーハウゼンとの親善試合（3-1）では、スイス人GKが不在でもラマージはメンバー外だった。代わりに控えのアレクサンダー・マイヤーが前半、パトリック・ドリューエスが後半にゴールを守った。

BVBはラマジの負傷リスクを避けたい考えだった。

24歳のラマージは昨年、ドルトムントでベンチに座るつもりはないと明言していた。

しかし、現時点で獲得に興味を示すクラブはなく、2029年まで契約が残るラマジについてボルシア・ドルトムントにはいかなる問い合わせも届いていないという。