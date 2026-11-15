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RKCヴァールヴァイク対FCデン・ボスで生まれたゴールが、今、世界中で話題になっている。ハンス・クライ・ジュニアによれば、ヨラム・ファン・デル・フェーンが決めた一撃は、クーケン・カンピオン・ディヴィジ史上最も美しいゴールの一つだという。

ブラバント州勢同士の対戦は、ホームのRKCがデン・ボスを圧倒。開始わずか10分で先制した。

後半には、ヴァールヴァイクのチームがさらにリードを広げた。なかでも74分の3-0となるゴールは、試合後に大きな話題を呼んだ。

ファイサル・アル・マズヤニが見事なロングボールをファン・デル・フェーンに送る。ファン・デル・フェーンは空中でボールを受け、一度リフティングしてからボレーでGKペパイン・ファン・デル・メルベルの脇を抜いた。

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試合後、クライ・ジュニアはESPNのスタジオで絶賛した。「これは……。おお、おお、おお。実に素晴らしい。ボールは40メートル飛んできた。それを何事もないように一度リフティングするんだ」

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「クーケン・カンピオン・ディヴィジで私が見た中でも、最も美しいゴールの一つだ。デニス・ベルカンプを少し思い出させる」と続けた。

「この技術は……。偶然のはずがない。これなら一晩中見ていられる」と、ESPNの解説者は締めくくった。

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試合は最終的にRKCがデン・ボスに4-0で勝利。この結果、土曜夜に対戦した相手を順位表で上回った。

RKCはクーケン・カンピオン・ディヴィジで現在9位。デン・ボスは10位となっている。