クリスティアーノ・ロナウドが得点を挙げ、アル・ナスルのアル・ファイサリー戦での1-3の勝利に貢献した。41歳のポルトガル人FWにとって公式戦通算982ゴール目と思われたが、この得点が最終的に本人の記録となるかはまだ分からない。得点に絡んだDFのプレーをめぐり、議論が起きているためだ。

敵地での一戦で好スタートを切ったアル・ナスルは、早々に先制した。サディオ・マネのお膳立てからアブドゥラー・アル・ハムダンがネットを揺らし、アウェーチームは0-1とリードして前半を終えた。

後半開始直後には、ロナウドも勝利に貢献する得点を挙げたかに見えた。49分、ジョアン・フェリックスが正確なクロスをゴール前に送ると、同じポルトガル出身のロナウドが頭で合わせた。ボールはそのままゴールに入り、スコアは0-2となった。

しかし、バロンドールを5度受賞したロナウドの得点として記録されるかは定かではない。ロナウドはフェリックスのクロスを頭でそらしたが、ボールは直後にDFジロトに当たってからゴールに入った。そのためSNS上では、ロナウドの得点なのか、オウンゴールなのかをめぐって議論が交わされている。

判定の鍵となるのは、ジロトがボールの軌道を変える前に、ロナウドのヘディングがすでにゴールへ向かっていたかどうかだ。向かっていたなら、ロナウドの得点として認められる可能性がある。一方、スローモーション映像ではそう見えるように、ヘディングのボールがもともとゴールへ向かっていなかった場合は、オウンゴールと判定されるのが自然だ。

一方、アル・ファイサリーも簡単には屈しなかった。66分にテオ・ボンゴンダが1点を返し、スコアは1-2に。アル・ナスルは終盤、勝利を確実にするためにもうひと踏ん張りが必要となった。

試合終了まで残り10分余りとなったところで、アンジェロ・ガブリエルが勝敗を決定づけた。途中出場のアンジェロはアル・ハムダンからパスを受けると、見事なカーブをかけてファーサイドの隅に決めた。これで最終スコアは1-3となり、アル・ナスルが勝ち点3を手にした。











