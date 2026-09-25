マンチェスター・シティを巡る問題は、クラブに対して告発がなされてから3年以上を要している。その間、エヴァートンやノッティンガム・フォレストといったクラブに関わる他の案件は決着しており、両クラブは収益性・持続可能性ルールへの違反に関連して、勝ち点剥奪の処分を受けた。

「BBCスポーツ」によると、マンチェスター・シティの案件の審理期間が長引いているのは、他の案件と比較して告発の規模が大きく複雑であることに起因する。この案件は9年間にわたる財務規定の多岐にわたる側面を対象とし、115件を超える告発に及んでいる。

一方で、エヴァートンとノッティンガム・フォレストの案件は、基本的に3年間で許容される損失の上限を1億5000万ポンド以上上回ったことを中心としたものであり、いずれのケースも違反がより明白であったため、当局に対する弁護の余地が限られていた。

これに対し、マンチェスター・シティのファイルには、より複雑な主張が含まれている。その中には、スポンサーからの拠出という名目で株主からの資金を隠していたという告発もあり、これは長年にわたる取引、契約、財務情報の詳細な精査を必要とする問題だ。

また、告発が多数に上ることや、この案件が対象とする期間が長いことによって、証拠の精査や各項目への回答がより複雑になっており、これが他の案件と比較して期間に大きな差が生じている理由を説明している。