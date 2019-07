明治安田J1・J2の計40クラブの前半戦MVPを選ぶウイニングイレブン×DAZN『Fans' Choice: J.LEAGUE』キャンペーンがスタート

今シーズンから『Jリーグ Players of the Week』でコラボレーションを果たした、「ウイニングイレブン」を運営するKONAMIとスポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」がさらなるキャンペーンを発表した(引用:ウイニングイレブンアプリ)。

本企画では明治安田生命J1・J2リーグの各クラブから、前半戦で活躍した3選手がノミネート(所属クラブは2019年5月17日まで在籍していたクラブが対象)。

7月10日よりスタートするファン投票(Fans' Choice)で選ばれた各クラブの前半戦で活躍した選手たちが、"注目選手"として限定デザインでウイイレアプリ内に登場し、そのパフォーマンスを基に様々な能力値が向上するというものだ。

投票はDAZNの公式Twitterアカウント(@DAZN_JPN)で行われ、J1・J2リーグの合計40選手(各クラブから1選手)が4週間にわたってウイイレアプリに登場する。

■2019年8月1日 配信 対象クラブ

札幌、仙台、鹿島、浦和、FC東京、川崎F、横浜FM、湘南、松本

投票期間:2019年7月10日~7月14日

■2019年8月8日 配信 対象クラブ

山形、水戸、栃木、大宮、千葉、柏、東京V、町田、横浜FC、甲府、新潟

投票期間:2019年7月17日~7月21日

■2019年8月15日 配信 対象クラブ

清水、磐田、名古屋、G大阪、C大阪、神戸、広島、鳥栖、大分

投票期間:2019年7月24日~7月28日

■2019年8月22日 配信 対象クラブ

金沢、岐阜、京都、岡山、山口、徳島、愛媛、福岡、長崎、鹿児島、琉球

投票期間:2019年7月31日~8月4日

【ウイニングイレブン PES LEAGUE×DAZN「Players of the Week」とは】

今春よりスタートした「ウイニングイレブン」を運営するKONAMIとスポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」のコラボレーション。毎週金曜日にDAZNが配信する「Jリーグ プレビューショー」内でスペシャルコンテンツとして「Players of the Week」をお届け。

両者が前節のJリーグで活躍した選手たちを「Players of the week」として選定、選出された選手たちは実際にウイニングイレブン内に登場する。各選手、前節での活躍に合わせて様々な能力がアップした状態で DAZNロゴをまとった期間限定カードとして入手可能だ。

さらにモバイルゲーム「ウイニングイレブン」からDAZNへ新規登録を行ったユーザーを対象、ゲーム内アイテム 350myClubコインが毎月プレゼントされるキャンペーンも実施中。

ウイニングイレブンのダウンロードは こちら から。