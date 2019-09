明治安田生命J1リーグにまつわるお題に答えてアイテムをゲットしよう!ウイニングイレブン×DAZN『J.LEAGUE PREVIEW QUIZ(Jリーグプレビュークイズ)』キャンペーンがスタート

今シーズンからコラボレーションコーナーとして『Jリーグ プレビューショー』で「Jリーグ Players of the Week」のコーナーをスタートした、ウイニングイレブンを運営するKONAMIとスポーツ・チャンネルのDAZNが、明治安田生命J1リーグに関する新たなキャンペーン、J.LEAGUE PREVIEW QUIZ(Jリーグプレビュークイズ)の開始を発表した。

新キャンペーンでは、Jリーグ Players of the Weekのコーナーで週末の明治安田生命J1リーグにまつわるお題が出題され、ウイイレアプリ内で回答するとその正解数に応じてアプリで使用できるアイテムが手に入るというもの。

また、Jリーグ プレビューショー内ではお題のヒントとなる情報もあるとのことなので、毎週金曜日に配信される番組をチェックしてウイイレアプリで回答しよう。

※注意事項

・ウイイレアプリ内のニュースを経由せずに直接回答ページに遷移した場合は本キャンペーンの対象外

・ウイイレアプリ内のニュースを経由して回答ページに遷移した後、別ページに移動した場合は再度ウイイレアプリ内から回答が必要

・回答は何度でも可能だが、最後に回答して内容が有効となる

・正解者にはアイテム配布日に行われるメンテナンス時にアイテムを配布

・ウイイレアプリ内の受取箱内のアイテムには受取期限が設定されている場合があるので注意

・本キャンペーンの開催期間や内容は予告なく変更となる場合がある

【ウイニングイレブン PES LEAGUE×DAZN「Players of the Week」とは】

今春よりスタートした「ウイニングイレブン」を運営するKONAMIとスポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」のコラボレーション。毎週金曜日にDAZNが配信する「Jリーグ プレビューショー」内でスペシャルコンテンツとして「Players of the Week」をお届け。

両者が前節のJリーグで活躍した選手たちを「Players of the week」として選定、選出された選手たちは実際にウイニングイレブン内に登場する。各選手、前節での活躍に合わせて様々な能力がアップした状態で DAZNロゴをまとった期間限定カードとして入手可能だ。

さらにモバイルゲーム「ウイニングイレブン」からDAZNへ新規登録を行ったユーザーを対象、ゲーム内アイテム 350myClubコインが毎月プレゼントされるキャンペーンも実施中。

ウイニングイレブンのダウンロードは こちら から。