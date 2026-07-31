スペインのバレンシアは、中盤の主力であるハビ・ゲーラをバルセロナに奪われる危険に直面している。同クラブは補強3件のみで、複数のポジションに空きを残したまま8月を迎えており、新シーズン開幕を前に、指揮官コルレアイに大きな課題を突きつけている。

カタルーニャ地方紙『スポルト』は、バルセロナがこのスペイン代表選手を以前から注視していると報じた。その関心は、両チームがともにトレーニングを行っているイングランドのセント・ジョージズ・パークでここ数日、はっきりと表れており、ハビ・ゲーラがスペイン代表でともにプレーしたバルセロナの一部の選手たちに挨拶する姿が目撃された。

バルサからのオファーが間近に

関係筋によると、バルセロナは今後数日のうちに、この中盤の選手を獲得するための正式オファーを準備する可能性があるという。特に、アルゼンチン人FWフリアン・アルバレスとの契約を最終的に見送った場合、選択肢を再評価した上でのことになる。

フリアン・アルバレスとハビ・ゲーラは異なるポジションでプレーしているものの、予想を下回る移籍金でFWがバルセロナに加入すれば、カタルーニャのクラブにバレンシアの主力との契約を試みるだけの資金的余裕をもたらす可能性がある。

違約金は明日に引き上げ

バレンシア側は、バルセロナの関心を把握しているものの、明日の土曜、8月1日から選手の契約における違約金額が4,000万ユーロから6,000万ユーロに引き上げられることを頼みとし、落ち着いている様子だ。現在の財政状況において、バルセロナや他のいかなるクラブもこの金額に到達することは考えにくいとみられている。

ただし、クラブに正式オファーが届いた場合、状況は一変する可能性がある。バレンシアと選手の双方が、今シーズンはメスタージャに残留すると強調しており、これはチームでの最終年にあたるものの、金銭が絡む際のシンガポール人オーナー、ピーター・リムの判断は予測不能だからだ。

時間との戦いに挑むバレンシア

バレンシアは苦しい状況で8月を迎える。補強はギジャモンの復帰に加えてわずか3件にとどまっており、右サイドバック、控えのゴールキーパー、そしてウイングを含む複数のポジションが空いたまま残されているため、指揮官コルレアイの肩に大きな負担がのしかかっている。

今後数日は、ハビ・ゲーラの去就を左右する決定的な期間となる。最終年をバレンシアで過ごすのか、それともスペイン・リーグの夏の移籍市場の勢力図を塗り替えかねない移籍でバルセロナへ加入するのか、注目される。