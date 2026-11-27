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オランダサッカー協会（KNVB）のハイス・デ・ヨング事務局長が、FIFA幹部からジャンニ・インファンティーノ会長の再選を支持するよう繰り返し圧力を受けたと主張したことを受け、UEFAが独立調査を求めた。FIFAは疑惑を強く否定しているが、UEFAによると、他の各国協会からも同様の圧力に対する懸念が寄せられている。

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オランダ協会幹部、FIFAからの電話を明かす

デ・ヨング事務局長はNOSのポッドキャスト『Gianni's Imperium』で、ワールドカップ直前にFIFAの加盟協会担当責任者エルハン・ママドフ氏から1日で3回電話があったと語った。『タイムズ』が報じている。

デ・ヨング事務局長は「彼が211件の［支持表明］をそろえられるよう、我々に支持声明を出すことを求めてきた」と述べた。「あなたの言う通り、明らかに一線を越えていると思う。職員による政治的なプロセスへの介入に当たる。他に候補者がいるかどうかさえ明らかになっていない段階で、FIFA職員はそのようなことをすべきではない」

UEFAが独立調査を要求

UEFAは、他の各国協会からも同様の懸念が寄せられたことを認め、声明で「権限を有する機関に対し、これらの疑惑について徹底的かつ公平で独立した調査を行うよう求める」と述べた。

FIFAは不正行為を否定している。FIFAの広報担当者は「FIFAの加盟協会部門はKNVBを含むすべての協会と定期的に連絡を取り、問い合わせに対応し、要望について話し合っている。FIFAは、職員が加盟協会に何らかの決定を下すよう圧力をかけるという指摘を強く否定する」と述べた。

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恐喝との主張が再び浮上

今回の疑惑に先立ち、ヨルダンのアリ・ビン・アル・フセイン王子は8月、インファンティーノ会長の再選を支持するよう加盟協会にかけられている圧力は「恐喝に等しい」と主張していた。ヨルダンサッカー協会にも、署名用にあらかじめ用意された支持書簡が提示されたと報じられている。

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7月までに200を超える加盟協会がインファンティーノ会長の4期目を支持していた。NOSが水曜日に明らかにしたところによると、KNVBもFIFA会長を長年批判してきたにもかかわらず、ワールドカップ期間中に支持書簡を手渡していた。

インファンティーノ会長に本格的な挑戦者

インファンティーノ会長は、2027年3月にモロッコで行われるFIFA会長選挙を前に、 その地位を巡る本格的な挑戦に直面している 。

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FIFAには、インファンティーノ会長、フランスサッカー連盟会長のフィリップ・ディアロ氏、日本サッカー協会名誉会長の田嶋幸三氏の3人の立候補届け出が届いている。