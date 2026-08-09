「明らかにコンディションが悪い」：ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリーの新戦力を批判

マドリード勢は2度目のテストマッチでハンガリーの強豪フェレンツヴァーロシュ・ブダペストに2-1で勝利したが、その試合後、モウリーニョはシウバのコンディションにまったく満足していないことを明かした。

「彼は、休暇中に本当に何もしないことが精神的にはプラスになるタイプの一人だが、その分、明らかにより悪い身体状態でプレシーズンに入ってきた。そこは改善しなければならない」と、レアルの指揮官はクラブ公式TVで語った。

シウバはフェレンツヴァーロシュ戦で、ハーフタイムにブラヒム・ディアスとの交代で出場した。その時点で、すでに“白い巨人”は若手マリオ・リバスのゴールでリードしており、49分にはカルロス・エスピが2-0とした。ブダペストの得点はケナン・コドロが決めている。

それでもモウリーニョは、シウバを称賛する言葉も口にした。31歳のシウバについて、モウリーニョは「彼は素晴らしい選手だ。アンカーやインサイドハーフのように、もう少し後ろでプレーすれば、ビルドアップの助けになってくれる」と賛辞を送った。さらに「試合中、彼には少しフィジカルの力が足りないと感じたので、トップ下に上げた。そこでもプレーできる。彼は3つか4つのポジションで起用できる」と続けた。

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ベルナルド・シウバ、9年を経てマンチェスター・シティを退団

モウリーニョが絶対的な獲得希望選手とみなしていたシウバは、マンチェスター・シティとの契約が9年、公式戦300試合超を経て満了した後、この夏にようやくマドリード勢へ加わった。レアルとは2028年までの契約を結んでいる。

“白い巨人”にとって、フェレンツヴァーロシュ戦の勝利は今プレシーズン初のテストマッチでの白星となった。8月初旬にはフィオレンティーナと2-2で引き分けていた。次週水曜（12.08.）にはデポルティボ・ア・コルーニャとのさらなる親善試合が予定されており、その後、次の日曜（16.08.）にはFCシャルケ04とのテストマッチに臨む。

そして公式戦の初戦は、8月22日にエスパニョール・バルセロナとのアウェーゲームで迎える。