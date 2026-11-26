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アンフィールドでのリヴァプール戦で物議を醸す退場処分を受けたマンチェスター・ユナイテッドのDFレニー・ヨロに、非はなかったと判断された。独立規制委員会がレッドカードを正式に取り消し、当初の判定を厳しく批判した。

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アンフィールドでの退場劇、委員会が全会一致で判断

イングランドサッカー協会（FA）の独立規制委員会は、日曜日のノースウェスト・ダービーでマンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに0-4で敗れた際、センターバックのレニー・ヨロを退場させたサム・バロット主審の判定を「明らかな誤審」と結論づけた。フランス人の若手DFは、試合序盤にリヴァプールのFWアレクサンデル・イサクに対するプレーで退場となり、 この判定にはユナイテッドのベンチから即座に怒りの声が上がった 。サポーターも同様に憤った。

木曜日に公表された裁定理由で、3人で構成される委員会は、このプレーについて全会一致で結論に達したと明らかにした。日曜日のアンフィールドでの試合序盤、ゴールへ向かうイサクを倒したとしてヨロは退場となった。しかし、スウェーデン人FWの大きくなったタッチにより、GKセンネ・ラメンスが先にボールへ到達できたのではないかという点が大きな議論となっていた。

委員会は最終的に、イサクはボールを十分にコントロールできておらず、決定的な得点機会の阻止を理由とする退場処分は誤りだったと判断した。審判部門の責任者ハワード・ウェブは以前、この判定について「明らかに間違っていたとは決して言えない」と述べていた。しかし、マンチェスター・ユナイテッドは不当な退場処分としてFAに異議を申し立て、 火曜日にヨロの1試合の出場停止処分を取り消すことに成功した 。

技術的データが示したイサクのボールコントロール不足

異議申し立ての過程で、マンチェスター・ユナイテッドは退場処分が不当だったとの主張を裏付けるため、高度な技術的データを委員会に提出した。クラブの分析によれば、ヨロが介入しなかったとしても、イサクはボールから少なくとも1.8メートル離れた位置にいたという。この証拠は、プレーの流れが攻撃側の選手ではなくGKに有利だったことを示すうえで重要だった。

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委員会は公式声明で「LY［ヨロ］によるファウルがなかった場合、AI［イサク］に決定的な得点機会はなかったという点で、委員全員の意見が一致した」と説明した。

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さらに委員会は、プレーの具体的な経緯について次のように記した。「AIは最初にボールに触れたものの、そのタッチは大きく、実際にはボールのコントロールを失っていた。事実上、ボールをコントロールできる状況にあったのは前進していたMUFCのGKであり、委員会の見解では、AIがボールに追いついてシュートを打つ前に、GKがボールを確保するか押さえることができたはずだ。AI［イサク］に決定的な得点機会があったと判断した主審は、『明らかな誤審』を犯したと委員会は考える」

審判判定を巡る見解の相違

一方で、主要試合事象（KMI）パネルは、バロット主審のピッチ上での判定を支持していたと報じられており、事態は複雑になっている。元選手やプレミアリーグの代表者を含むこのグループは、VAR担当のジョン・ブルックスが介入しなかったのは正しかったと考えていたという。

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ユナイテッドは異議申し立てにあたり、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンに関わる最近の事例も引き合いに出した。マンチェスター・ユナイテッドが挙げたのは、VARの介入によるパスカル・ストライクの退場処分が誤りと判断され、レッドカードが取り消された類似のケースだ。この前例を用い、オールド・トラッフォードを本拠地とするクラブは、ヨロのケースでは「決定的な得点機会」と見なす基準を満たしていなかったと主張することに成功した。

ブレントフォード戦を前にポチェッティーノ監督に朗報

1試合の出場停止処分が取り消されたことは、今週土曜日のブレントフォード戦を控えるマンチェスター・ユナイテッドにとって大きな追い風だ。最近の判定にクラブが不満を募らせているだけに、ヨロが出場可能になったことは特に重要となる。ユナイテッドは水曜日夜、スポルティングCPと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの試合でも、2ゴールが取り消され、ユーリ・ティーレマンスが退場となり、波乱に満ちた一戦の判定に不満を抱いていた。