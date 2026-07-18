「明らかな不正」の疑惑で、アルゼンチンは決戦の夜に孤立した。

明日日曜の夕方に控えたワールドカップ決勝アルゼンチン対スペイン戦を前に、ラテンアメリカでは異例の現象が起きている。多くの人が地域隣国アルゼンチンより欧州代表スペインの勝利を支持し、長年の大陸間連帯が揺らいでいる。

AFP通信によると、ブラジル、メキシコ、コロンビア、チリのSNSには風刺画像や批判コメントが殺到。中でも注目なのは、スペイン代表ラミン・ヤマルがブラジル代表ユニフォームを着た合成写真で、「ブラジル国民の希望」とのキャプションが付いている。

コロンビアの社会学者ゲルマン・ゴメスは「アルゼンチンとの連帯は崩れた」と指摘。SNSではFIFAやインファンティーノ会長がアルゼンチンに有利な判定をしたとの批判が広まっている。

この動きはブラジル対アルゼンチンの歴史的対立を超え、FIFAや専門家が判定を支持しても、審判がアルゼンチンに有利な判定を下したとの声が根強い。

サンパウロ在住のブラジル人サポーター、フランシスコ・サントス氏は「アルゼンチンが4度目の優勝をするより、スペインが2度目の優勝をしてほしい」と語った。

さらに、カタール2022でフランス代表の黒人選手への侮辱チャント、今大会で黒人実況者IShowSpeedへの差別発言が問題となり、FIFAが公式に人種差別を非難したこともアルゼンチンイメージを損ねている。

スポーツ人類学を専門とするメキシコのホルヘ・ニグロ教授は、 「この大会は政治色が強すぎる」と指摘する。 例えば、退場したはずの米国代表フォラリン・バルゴーン選手が、トランプ前大統領の電話介入で出場を許可された件などが挙げられる。

批判に対し、リオネル・メッシは「誰も何も与えてくれないと証明した」と語った。アルゼンチンのリキュールブランド「ヴェルネット」は「私たちは枠にはまらない」の広告で論争を皮肉った。

それでも地域連帯を重視する声もある。ペルー人の学生ヴァレンティーノ・トクトは「アルゼンチンは南米の国だから応援する」と語り、大陸への帰属意識を示した。