明らかな不公平？…ブラジル対ノルウェー戦で起きた重大な審判ミス

審判判定を分析する主要アカウント「アルシヴォ・ファール」は、2026年W杯ラウンド16のブラジル対ノルウェー戦で、明らかな審判の誤りがあったと指摘し物議を醸した。

ブラジルは2－1で敗退した。 ハーランドは79分と90分に得点し、ネイマールはロスタイムにPKで1点を返した。ブラジルは1990年以来、初めてベスト16で大会を去った。

同アカウントはXで、ブラジル代表ライアンが攻撃の起点となったボール奪取の場面でアントニオ・ヌサにファウルを犯したと指摘。

同アカウントは、ライアンがボールに全く触れておらず、ノサを妨害したとして、このファウルは認定され、攻撃が続く前にプレーを止めるべきだったと主張した。

さらにVAR審判も、エアとコニアの接触場面だけを主審に示し、その直前のノサへのファウルを無視した。同アカウントはこれを「VAR室と主審間のコミュニケーション不備」と指摘した。

この場面は前半に発生。エアがコニアをペナルティエリア内で倒したとして、VAR確認後にPKが宣告された。 ブルーノ・ジマライシュが蹴ったPKはGKオルガン・ニランドに止められ、ブラジルはリードを逃した。

判定騒動の末、ブラジルは終盤にハーランドに2失点し、ノルウェーに歴史的な準々決勝進出を許した。ネイマールはロスタイムにPKで1点を返しただけだった。

関連記事：

ヴィニシウス・ジュニオール…片手では拍手はできない