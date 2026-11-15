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ブンデスリーガのバイエル・レバークーゼンに所属するMFイブラヒム・マザが、契約を前倒しで延長する見通しだ。

ドイツ紙ビルトによると、レバークーゼンの関係者とマザ側は複数回にわたって交渉を行い、現在は20歳のマザに書面でのオファーが提示されている。マザの契約締結は「すぐに決まる」可能性があり、クリスマス前の合意が見込まれているという。

マザとバイエルの現行契約は2030年まで。新契約は2031年までとなり、優れた技術を持つマザの大きな成長に見合う内容になる見通しだ。年俸は現在の250万ユーロから約400万ユーロに上がり、さらに400万ユーロの契約ボーナスも受け取る可能性がある。

レバークーゼンにとって重要なのは、新契約にも引き続き契約解除条項が含まれない見通しであることだ。将来、移籍交渉が行われる場合も、クラブは有利な交渉上の立場を維持できる。

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イブラヒム・マザはいつからバイエル・レバークーゼンでプレーしている？

マザは2025年、移籍金1200万ユーロで2部のヘルタ・ベルリンからバイエルに加入した。移籍後は順調に成長し、新監督カルレス・マルティネスの下ですでに不動のレギュラーとなり、主力として活躍している。今季は14試合に出場し、すでに8得点関与（4ゴール、4アシスト）を記録した。

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その活躍は海外の名門クラブも見逃していない。マンチェスター・シティやバルセロナなどがマザを注視しているとされる。さらにここ数週間は、チャンピオンズリーグ王者PSGが冬のマザ獲得を検討しているとの噂も浮上した。フランスのクラブは重傷を負ったフヴィチャ・クヴァラツヘリアの代役を探しているためだ。

Getty Images

こうした憶測について、マザはバロンドール授賞式の会場でRTLとSkyに次のように語った。「あれほどのビッグクラブでいつかプレーできたら、もちろん大きな夢がかなう。パリがどれほど大きなクラブかは、みんな知っていると思う。レアル、バルサ、アーセナルと並ぶ世界最高のクラブの一つだ。そういうクラブでプレーすることは、僕だけでなく多くのサッカー選手が目指していることだ」

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アルジェリア代表のマザは「いつか絶対にチャンピオンズリーグで優勝したい。もちろん、それは目標の一つだ。そして、いつか世界最高の選手の一人になって、バロンドールを獲るのが夢。そのために努力している」と付け加えた。一方、レバークーゼンの元スター、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）と比較されることについては、光栄に感じているという。「むしろ前向きに受け止めているよ。もちろんね。多くの人が言うように、僕にフロ・ヴィルツと似たところがあるというのはうれしい。フロのような世界的な選手について『彼にはフロに通じるものがある』と言われるのは、もちろん素晴らしいことだ」