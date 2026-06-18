昇格は逃したが、W杯をきっかけにアル・オワイスがロシェン・リーグに復帰。

サウジアラビア代表GKムハンマド・アル・オワイスは、所属のアル・アラが昨季昇格を逃しても、来季ロシェンリーグ復帰へ近づいている。

アル・アラは5月のプレーオフ決勝でアル・ダルヤに敗れ、昇格を逃した。

サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』によると、アル・ダルヤはクラブ史上初となるロシェン・リーグ参入に向け、戦力補強としてアル・オワイスとの契約を希望しているという。

同紙によると、来季昇格した同クラブは、アル・オワイスが2026年W杯に出場した後に正式契約する方針だ。

アル・オワイスは初出場したW杯で9本（うち4本はペナルティエリア内）のシュートをセーブし、グループステージ第1戦でウルグアイ戦の1-1引き分けに貢献した。

移籍が成立すれば、アル・ダルイアは来季の外国籍GK補強を撤回し、8人の外国籍枠を他のポジションに充てる方針だ。

これにより、34歳の同選手は、アル・ヒラルを離れてアル・ウラへ移籍し、チームの昇格を牽引することを目指した2025年夏の移籍からわずか1シーズンで、ロシェン・リーグに復帰することになるかもしれない。

アル・ダルイアが獲得すれば、オワイスにとって5クラブ目の所属となる。彼は2014～2017年アル・シャバブ、2017～2022年アル・アハリ、2022～2025年アル・ヒラル、2025年アル・アラでプレーした。