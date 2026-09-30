早期解任か？ ユルゲン・クロップの後任は、RBライプツィヒの監督マルティン・デミチェリスについて明確な見解を持っているようだ

Sport Bildの報道によると、ユルゲン・クロップの後任としてレッドブルのグローバルサッカー部門責任者に就任したロジャー・シュミットは、アルゼンチン人指揮官を解任せず、引き続きともに仕事をしていくべきだとの考えを示していたという。

さらにシュミットは、クラブ首脳陣に対してデミチェリスを公に支持するよう促していたという。これはその後、チャンピオンズリーグでコモ・カルチョに1-4の大敗を喫した後にも実際に行われた。

当時、スポーツ部門のCEOを務めるマルセル・シェーファーは「ここ数日、我々のクラブを巡ってメディアやソーシャルネットワークで何が議論されているかは、もちろん認識している。我々は非常に野心的であり、自分たち自身に対しても厳しい。その一方で、冷静さと集中力を保ち、クラブとして結束している。これは全スタッフ、チーム、そしてコーチングスタッフ全体に当てはまる。誰もが我々の支援と信頼を得ている」と語っていた。

シェーファーは、クラブが夏に多くの変化を加えた点はアルゼンチン人指揮官に考慮されるべきだとした。「新しい選手たちを組み込み、同時に繰り返し負傷者とも向き合わなければならなかった。今は重要な選手たちが戻ってきている。新たに編成されたチームには、形を作り、連係を築くための時間が必要だ。それが現実だ」と続けた。

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なぜマルティン・デミチェリスは批判を受けているのか？

デミチェリスは、解任されたオレ・ヴェルナーの後任として、ついこの夏にザクセン州のクラブの監督に就任したばかりだった。それ以前は、バイエルン・ミュンヘンで長年プレーしたこの元DFは、スペイン2部降格のRCDマジョルカで指揮を執っていた。

DFBポカールでアイントラハト・トリアーを6-0で下し、さらにブンデスリーガ開幕戦でボルシアMGに3-0で勝利するなど上々のスタートを切ったものの、ここ数週間は結果が出ていない。

その後の4試合では1勝しか挙げられず、ザクセン州のクラブは勝ち点6で9位につけている。そのためここ数週間、ライプツィヒが指揮官と早期に決別する可能性があるとのうわさが繰り返し流れていた。