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ノッティンガム・フォレストに2-3で敗れたチェルシーについて、ジョーダン・ヘンダーソンが守備面の問題を厳しく指摘した。ベテランMFは、シティ・グラウンドで相手を前に集中力を保てず、自ら敗戦を招いたと語った。

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シティ・グラウンドでの立ち上がりの失点が響く

ノッティンガム・フォレストは前後半とも開始5分以内にチェルシーから得点。チェルシーは攻撃のリズムをつかむ前に、0-2、そして1-3とリードを許し、追いかける展開となった。

エマヌエル・エメガが2得点を挙げて終盤の反撃に火をつけ、フォレストはリードを守ろうと守備を固めた。それでも、 チェルシーは勝ち点1を手にするには時間が足りなかった 。

ヘンダーソン、防げた失点と反撃の遅さを嘆く

試合後、ヘンダーソンは前後半の立ち上がりにフォレストに容易に守備陣を破られたことへの苛立ちを隠さなかった。

元リヴァプール主将はチェルシーの公式サイトに「失点の仕方が軽率だった。まず何より、そこに失望している。3失点はいずれも防げたと思うので、本当に残念だ」と語った。

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「なぜか相手にはまずまずのチャンスが何度かあり、それを決められた。前半の最初の5分、後半の最初の5分だ。失点には間違いなく失望している」

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ベテランMFはまた、フォレストがリードを守ろうと引いてからようやく、チェルシーが本格的に攻勢に出たと指摘した。

さらに「相手が2-0、あるいは3-1とリードして守備を固め始めるまで、僕たちは勢いに乗れなかった。そこから少し速くボールを前に運べるようになった」と続けた。

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「もちろん、僕たちは戦い続けて2点を奪った。試合の最後の数分も同点に追いつこうと攻めた。最後まで諦めなかったのは良かったが、全体としてはもっと良いプレーができるし、もっと良くならなければいけない。守備面は早急に改善する必要がある」

守備の責任はチーム全体に

ヘンダーソンは守備陣だけを責めるのではなく、敗戦をチーム全体の問題と捉え、集中力を欠く場面がチーム内で繰り返されていると警鐘を鳴らした。

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「チームとして解決しなければならない。守備陣だけの問題ではない。チャンスや得点を与えないために、チーム全体が一体となって守ることが大事だ」と続けた。「相手に多くのチャンスがあったかといえば、そうは思わない。でも、与えたチャンスから失点している。今はそういう状況が続いているように見える。試合の一分一分、集中力を切らさずに臨まなければならない」

「良かった点もあるが、全体としてもっと良くなる必要がある。チェルシーでプレーする以上、ここに来てもっと良いパフォーマンスを見せなければいけない」

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最下位パレスを迎える重要な一戦

プレミアリーグで3連敗を喫したチェルシーには、今回の敗戦を引きずっている時間はない。連敗を止めなければならないという重圧は高まっている。

水曜日には最下位のクリスタル・パレスをホームに迎え、すぐに立て直す機会がある。ただ、ヘンダーソンの警告が示すように、最下位の相手にも立ち上がりの集中力を欠かないことが重要となる。