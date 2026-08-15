ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンが、新シーズン開幕に向けた最終調整の中で不安を残す痛手を負った。オーストリア代表の中盤の選手コンラート・ライマーが、ライプツィヒとの親善試合で開始からわずか数分後に負傷し、ピッチを去ることを余儀なくされたのだ。

「バイエルン・インサイド」によると、ライマーは本日土曜日に行われた親善試合の中で負傷した。競り合いの後に大腿部と膝に痛みを感じ、プレー続行を試みたものの、続けることができなかった。

バイエルン・ミュンヘンのコーチングスタッフは選手交代を決断するのにさほど時間を要さなかった。ライマーは治療を受けた後、負傷の影響でピッチを去り、試合開始からわずか10分ほどでフランス人のサシャ・ボエイが代わりに出場した。

この負傷は、バイエルン・ミュンヘンのコーチングスタッフから信頼を寄せられているライマーにとって不都合なタイミングで訪れた。とりわけ彼は最近クラブとの契約を更新したばかりであり、新シーズンに向けた直近の準備試合でチームが起用した先発メンバーの一員だった。

バイエルン・ミュンヘンのサポーターは、負傷の性質や深刻度、そして予想される離脱期間を判断するために選手が受ける精密検査の結果を待っている。チームは新シーズンの開幕を前に、最高の準備状態に到達しようと時間との戦いを繰り広げている。