早すぎる別れのメッセージ…クレイバリー「この年齢でW杯に出場することはない」

早すぎる別れを予感させる発言の中で、セネガル代表のキャプテン、カリドゥ・クリバリは、2026年のワールドカップが「ティランガの黒」のユニフォームを着て臨む最後の大会になる可能性を示唆し、セネガル代表における新世代への移行の扉を開いた。

現在サウジアラビアのアル・ヒラルでプレーする34歳のクレイド・クレイバリーは、セネガルのウェブサイト「メディア・カル」のインタビューで、「これが私の最後のワールドカップ出場になるだろう。39歳になってワールドカップに出場することはない」と語った。

代表戦103試合に出場し、アフリカ王者にも2度輝いたクレイバリーはさらにこう付け加えた。「代表入りを志す若い選手たちがおり、彼らは代表の一員となるにふさわしい。ワールドカップ後にどうなるか見てみよう」。

最近、代表入り10周年を迎えた「ライオンズ」のキャプテンはこう続けた。「まずはこの大会を落ち着いて戦い、若手選手たちをサポートし、できる限り長く彼らのために力を尽くすつもりだ」

さらに彼はこう付け加えた。「時が来れば、彼らにバトンを渡すつもりだ。まだ決めてはいないが、大まかな考えはある。様子を見よう。将来について話すのは好きではないが、終わりが近づいていることは分かっている」。

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この発言は、サディオ・マニが2026年ワールドカップが自身にとってもおそらく最後になるだろうと示唆してからわずか数週間後のことだ。つまり、セネガル代表は今後数年のうちに、2人の象徴的な選手を失うことになるかもしれない。

クレイバリーは10年以上にわたりセネガル代表の守備の要として君臨し、アフリカネイションズカップ2度の優勝に大きく貢献しており、セネガルサッカー史上最高のディフェンダーの一人として見なされている。