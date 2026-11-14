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ケヴィン・デ・ブライネがSSCナポリを予定より早く退団する可能性がある。妻のミシェルがベルギーの雑誌NINAで、ベルギーへの帰国を考えていると明かした。

ミシェル・デ・ブライネは、夫妻が3人の子どもとともにイタリアを離れることを考えていると公にした。「もちろん、私たちは一緒に将来について考えています。そして、リンブルフに引っ越そうと話すことがますます増えています。早くあちらに移れるなら、それに越したことはありません」

家族はナポリの気候や食の魅力を十分に評価している一方、日常生活では、絶大な人気に伴う不自由さのほうが大きいという。「ケヴィンはナポリでとても制約の多い生活を送っています。彼にとって、あまり快適なことではありません。それに、街で家族そろって何かをすることもできないんです。それが人気の裏側ですよね」と妻は語った。

ミシェル・デ・ブライネは続けた。「マンチェスターでは違いました。住んでいた場所では、周りの人たちが私たちを頻繁に見かけていたので、もう特別なことではなくなっていました。私たちは一枚も写真を撮られずに外を歩けました。ナポリではそれは不可能です」

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ベルギー代表選手がキャリアですでに数々のタイトルを獲得していることもあり、人生設計を重視するようになっているという。ミシェルは「いつかサッカーが最優先ではなくなる時が来ます。もうすべてを勝ち取り、すべてを成し遂げたのです。なぜ子どもたちの生活をひっくり返す必要があるのでしょうか」と語った。

Getty Images

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ケヴィン・デ・ブライネ、ナポリでアントニオ・コンテとそりが合わず

35歳のMFは、今季に限らずナポリで厳しい時期を過ごしている。マックス・アッレグリ監督率いるチームは現在、セリエAで10位にとどまっている。

デ・ブライネは2025年夏、大きな期待を背負ってナポリに加入した。イングランドで10年間を過ごした司令塔は2年契約を結び、リーグ屈指の高給取りとなった。

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しかし、当時のアントニオ・コンテ監督の下でも、後任のアッレグリ監督の下でも、デ・ブライネは充実した日々を送れなかった。身体面での挫折や、チームメートとの間にロッカールームで緊張関係があったとの報道に加え、特にコンテの戦術方針がデ・ブライネの不満の種となっていた。

デ・ブライネは7月にベルギー紙ヘット・ニュースブラッドに対し、「僕にとっては難しかった。コンテのサッカー観は僕とはまったく違うからだ」と語った。「自分が最も好きなポジションでプレーする機会は一度もなかった」とも付け加えた。コンテが夏に退任してうれしいかと問われると、デ・ブライネは「そうだ。僕からすれば、彼が残る必要はなかった」と答えた。

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デ・ブライネはこれまでナポリで公式戦36試合に出場し、9得点6アシストを記録している。最近ではデ・テレグラーフが、PSVアイントホーフェンはデ・ブライネの冬の獲得に関心を示していると報じた。ナポリとの契約は今季終了までとなっている。