早くも衝撃、バイエルン・ミュンヘンのスターがライプツィヒとの親善試合を早々に退く

ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンは、新シーズン開幕へ向けた最終調整の期間に不安を残す事態に見舞われた。オーストリア代表のMFコンラート・ライマーが負傷し、ライプツィヒとの親善試合を開始からわずか数分で退かざるを得なくなったのだ。

「バイエルン・インサイド」によると、ライマーは本日土曜に行われた親善試合で、ボールの競り合いの後に太ももと膝のあたりに痛みを感じて負傷。プレー続行を試みたものの、そのまま続けることはできなかった。

バイエルン・ミュンヘンのコーチングスタッフが選手交代を決断するのに、そう時間はかからなかった。ライマーは治療を受けた後、負傷のためピッチを後にし、試合開始から約10分でフランス人のサシャ・ボエイが代わって出場した。

今回の負傷は、バイエルン・ミュンヘンのコーチングスタッフから信頼を寄せられているライマーにとって、好ましくないタイミングでの出来事となった。とりわけ、彼は最近クラブとの契約を更新したばかりであり、チームが新シーズンに向けた直近の準備試合で起用してきた先発メンバーの一員でもあった。

バイエルン・ミュンヘンのファンは、負傷の性質や深刻度、そして想定される離脱期間を見極めるために選手が受ける精密検査の結果を待っている。チームは新シーズンの各大会開幕を前に、最高の準備状態に到達しようと時間との戦いを繰り広げている。