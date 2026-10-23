イタリアのラ・レプブリカ紙によると、レッドデビルズはアントニオ・コンテと非公式に接触し、キャリックの後任を引き受ける意思があるか探ったという。

同紙によれば、コンテはすでに二つの明確な要求を出している。一つは、自身の構想と戦術的な好みに沿ってスカッドを作り替えるため、移籍業務の全権を握ること。もう一つは、自身のスタッフ全員を連れてくることだ。

コンテには、プレミアリーグで指揮を執った経験がすでに2度ある。2021年から2023年までトッテナム・ホットスパーを率い、公式戦76試合で1試合平均1.78ポイントを記録。2016年から2018年にはチェルシーを率い、ブルーズで2017年にリーグ優勝、2018年にFAカップ優勝を果たした（公式戦102試合、1試合平均2.12ポイント）。直近ではナポリを率い、2025年のスクデットと2026年のスーペルコッパを獲得。現在は無所属だ。

ユリアン・ナーゲルスマンがマンチェスター・ユナイテッドの新監督に？

現在、メディアでマンチェスター・ユナイテッドのキャリック後任候補として名前が挙がる、ほかの2人も無所属だ。その一人がエディ・ハウ。一定の成功を収めた時代を経て、夏にニューカッスル・ユナイテッドを驚きをもって退任した。サンドロ・トナーリ、ブルーノ・ギマランイス、アンソニー・ゴードンといった主力選手が売却された後、クラブ首脳陣との意見の相違が退任の理由だったとされる。

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ハウに加え、元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンもマンチェスターでの監督候補だという。そう報じているのはテレグラフ紙だ。ナーゲルスマンは直近ではドイツ代表を3年間率いたが、ワールドカップのベスト32でパラグアイに敗れるという屈辱的な結果を受け、ユルゲン・クロップに後を引き継いだ。それ以前はバイエルン・ミュンヘン、RBライプツィヒ、ホッフェンハイムで成功を収めている。39歳のナーゲルスマンにとってプレミアリーグは未知の舞台であり、ドイツの最多優勝クラブでかつて上司だった人物は、レッドデビルズでの仕事を引き受けないよう忠告している。

「彼は、特に外国のチームに関して、豊富な経験を持っているわけではない」。オリバー・カーンはRTL/Sky Sportの「Triple - der Hagedorn Fußballtalk」でそう語り、次のように続けた。「プレミアリーグもマンチェスター・ユナイテッドも、近年、監督のポジションで特に継続性があったことで知られているわけではない」

2013年にサー・アレックス・ファーガソンが退任して以降、暫定監督を除いても、すでに8人の異なる監督が指揮を執った。ルイス・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、ラルフ・ラングニックといった大物も、最終的には大きな失敗に終わっている。そのためカーンはナーゲルスマンに対し、オファーが届いた場合はマンチェスターでの契約を慎重に検討するよう促した。「彼は自問しなければならない。『次の一歩をどうするのか。その一歩は成功させなければならないのか。それとも、ここ数年、基本的にどの監督も遅かれ早かれ失敗しているマンチェスター・ユナイテッドのような、非常に大きなリスクと結びつけるのか』と。（中略）どこへ行くのか、しっかり見極めるべきだ」

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マンチェスター・ユナイテッドの現状はどれほど悪いのか？

ユナイテッドは現在、またしても深刻な危機に陥っている。プレミアリーグでは7試合でわずか7ポイントと、自らに求める水準から大きくかけ離れ、約40年で最悪のシーズンスタートを切った。リーグカップではブライトン＆amp;ホーヴに敗れて姿を消し、チャンピオンズリーグでは直近のコモ戦で1-4という惨敗を喫した。

ガーディアン紙は「恥ずべき敗北」と記した。テレグラフ紙は「監督が職を失うようなパフォーマンス」と評した。ロンバルディアでの衝撃的な戦いぶりを受け、主将のブルーノ・フェルナンデスも試合後、監督の戦術を公然と批判した。

一方、キャリック自身は試合後、控えめな発言にとどめた。「次の試合までにやるべきことはまだ多い。チームをそれに向けて準備させなければならない」。日曜日のAFCボーンマスとのリーグ戦を見据えてそう語った。

キャリックは昨季、ルベン・アモリムからレッドデビルズの指揮を引き継ぎ、力強いシーズン後半戦を経て、このイングランドの名門を3年ぶりにチャンピオンズリーグへ導いた。その後、当時暫定監督だったキャリックはクラブ首脳陣から2028年までの長期契約を与えられ、正式な監督となった。

そうしたこともあり、DFリサンドロ・マルティネスは最近、キャリックへの明確な支持を表明し、クラブ首脳陣と移籍方針を厳しく批判した。

「かなり自制しなければならないが、時にはこれこそが今のクラブの状況を正確に映し出している」。マルティネスは10月中旬のアトレティコ・マドリー戦で0-2の敗北を喫した後、そう怒りをあらわにした。マルティネスはさらなる投資を求めている。「100％そうだ。スポーツディレクターにはもっと期待している。正直に言うと、選手として私たちももっとやらなければならない。だが、こうした夜に備えるため、強力なスカッドを築くことも重要だ」

スポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスは昨夏、チームに1億7000万超を投じたが、主な投資先は中盤であり、問題を抱える攻撃陣や守備の左サイドではなかった。「監督を替え、替え、替えるばかりではいけない」とマルティネスは語り、「ほかの部分はどうなのか。これ以上は言えない」と問いかけた。

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