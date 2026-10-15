これを報じたのはビルト紙だ。同紙によると、ガナーズのチーフスカウト、マウリツィオ・ミケリがプレミアリーグ王者のクラブ内で韓国人選手を話題に挙げたという。ただし、冬の移籍期間中の移籍は現実的ではなく、今後、関心がより具体化する可能性がある。









キムはバイエルンとの契約を2028年まで残しており、報道によれば、近いうちに契約延長に向けた話し合いも予定されている。一方、29歳のキムは、バイエルンのセンターバックの序列ではダヨ・ウパメカノ、ジョナタン・ターに次ぐ名目上の3番手にとどまっている。

ミケリがキムを推薦したというのも驚きではない。イタリア人のミケリは以前ナポリで働いており、2022年にはイスタンブールのフェネルバフチェから韓国人選手を移籍金1900万ユーロで獲得した。そのわずか1年後、キムは移籍金5000万ユーロでバイエルンへ移った。

昨夏、キム・ミンジェの獲得を望んだクラブは？

昨夏の時点で、アーセナルはキムへの関心を強めていたという。イングランド王者は、tz紙の報道によると、バイエルンに問い合わせていた。背中の手術で長期離脱しているウィリアム・サリバの代役を探していたためだ。しかし、キムは移籍しないことを決め、バイエルンで挑戦者の立場を受け入れた。アーセナルは最終的に、代わりにアストン・ヴィラからエズリ・コンサを移籍金6000万ユーロで獲得した。

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キムは今季、バイエルンの公式戦6試合で計489分間プレーし、ゴールやアシストは記録していない。バイエルンは来る10月21日（水）、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節でアーセナルをホームに迎える。