これを報じたのはビルト紙だ。同紙によると、ガナーズのチーフスカウト、マウリツィオ・ミケリがプレミアリーグ王者に韓国人選手の話を持ち出したという。ただ、冬の移籍市場での移籍は現実的ではなく、より先の時期になれば関心が具体化する可能性がある。









キムはバイエルン・ミュンヘンと2028年まで契約を結んでいる。報道によると、近い将来には契約延長に向けた話し合いも予定されているという。一方、29歳のキムはバイエルンのセンターバックの序列では、ダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターに次ぐ名目上の3番手だ。

ミケリがキムを推薦したというのも驚きではない。イタリア人の同氏は以前ナポリで働き、2022年にはイスタンブールのフェネルバフチェから移籍金1900万ユーロで韓国人選手を獲得した。そのわずか1年後、キムは移籍金5000万ユーロでバイエルンへ移った。

夏にキム・ミンジェの獲得を望んだクラブは？

昨夏にも、アーセナルはキムへの関心を強めていたとされる。tz紙の報道によると、イングランド王者はバイエルンに問い合わせたという。背中の手術後に長期離脱しているウィリアム・サリバの代役を探していたためだ。しかし、キムは移籍を見送り、バイエルンでレギュラーの座に挑む立場を受け入れたという。アーセナルは最終的に、代わりにアストン・ヴィラからエズリ・コンサを移籍金6000万ユーロで獲得した。

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キムは今季、バイエルンの公式戦6試合で計489分間プレーし、得点にもアシストにも関与していない。バイエルンは次の水曜日、10月21日に行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節でアーセナルをホームに迎える。